РИАН: в ЛНР задержали экс-солдата «Азова»*, готовившего теракты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, преступник, антитеррор, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
У задержанного было найдено самодельное взрывное устройство, сообщил источник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Луганской народной республике задержан бывший солдат украинского батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ), готовивший теракты в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Спецслужбами РФ в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации „Азов“, который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ», — сообщил источник агентства. Он отметил, что задержанный планировал теракты в ЛНР, а при задержании у него было найдено самодельное взрывное устройство и средства дистанционного инициирования.

Ранее военные «Азова» признавались в совершении преступлений в отношении мирных жителей. Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 1,8 тыс. уголовных дел по фактам действий украинских военных, сообщает RT.

*«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Луганской народной республике задержан бывший солдат украинского батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ), готовивший теракты в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. «Спецслужбами РФ в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации „Азов“, который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ», — сообщил источник агентства. Он отметил, что задержанный планировал теракты в ЛНР, а при задержании у него было найдено самодельное взрывное устройство и средства дистанционного инициирования. Ранее военные «Азова» признавались в совершении преступлений в отношении мирных жителей. Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 1,8 тыс. уголовных дел по фактам действий украинских военных, сообщает RT. *«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...