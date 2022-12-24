РИАН: в ЛНР задержали экс-солдата «Азова»*, готовившего теракты

24 декабря 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

У задержанного было найдено самодельное взрывное устройство, сообщил источник Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганской народной республике задержан бывший солдат украинского батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ), готовивший теракты в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. «Спецслужбами РФ в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации „Азов“, который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ», — сообщил источник агентства. Он отметил, что задержанный планировал теракты в ЛНР, а при задержании у него было найдено самодельное взрывное устройство и средства дистанционного инициирования. Ранее военные «Азова» признавались в совершении преступлений в отношении мирных жителей. Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 1,8 тыс. уголовных дел по фактам действий украинских военных, сообщает RT. *«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ

В Луганской народной республике задержан бывший солдат украинского батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ), готовивший теракты в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. «Спецслужбами РФ в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации „Азов“, который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ», — сообщил источник агентства. Он отметил, что задержанный планировал теракты в ЛНР, а при задержании у него было найдено самодельное взрывное устройство и средства дистанционного инициирования. Ранее военные «Азова» признавались в совершении преступлений в отношении мирных жителей. Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 1,8 тыс. уголовных дел по фактам действий украинских военных, сообщает RT. *«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ