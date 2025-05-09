Путин объявил минуту молчания на параде Победы

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Путин поблагодарил всех тех, кто отдал свою жизнь на войне во имя мира
Путин поблагодарил всех тех, кто отдал свою жизнь на войне во имя мира Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания во время парада Победы 9 мая на Красной площади. Глава государства призвал почтить память всех, кто отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной войны.

«Советский Союз принял на себя сокрушимый удар. Безоговорочными победами под Москвой и Сталинградом, мужеством защитников Белоруссии, стойкостью Брестской крепости и Могилева, героизмом и отвагой всех, кто сражался на фронте, кто трудился в тылу, не жалея себя, планы нацистов по захвату Союза были разрушены. Склоняем головы перед всеми, кто отдал свою жизнь на войне. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами», — заявил Путин во время церемонии. После своей речи он объявил минуту молчания. URA.RU ведет онлайн-трансляцию всего мероприятия. 

В Москве стартовал парад Победы, посвящённый 80-й годовщине окончания ВОВ. Он продлится около двух часов. В мероприятии участвуют главы 29 стран и представители более десяти государств-союзников.

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Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания во время парада Победы 9 мая на Красной площади. Глава государства призвал почтить память всех, кто отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной войны. «Советский Союз принял на себя сокрушимый удар. Безоговорочными победами под Москвой и Сталинградом, мужеством защитников Белоруссии, стойкостью Брестской крепости и Могилева, героизмом и отвагой всех, кто сражался на фронте, кто трудился в тылу, не жалея себя, планы нацистов по захвату Союза были разрушены. Склоняем головы перед всеми, кто отдал свою жизнь на войне. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами», — заявил Путин во время церемонии. После своей речи он объявил минуту молчания. URA.RU ведет онлайн-трансляцию всего мероприятия.  В Москве стартовал парад Победы, посвящённый 80-й годовщине окончания ВОВ. Он продлится около двух часов. В мероприятии участвуют главы 29 стран и представители более десяти государств-союзников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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