Путин объявил минуту молчания на параде Победы

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания во время парада Победы 9 мая на Красной площади. Глава государства призвал почтить память всех, кто отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной войны.
«Советский Союз принял на себя сокрушимый удар. Безоговорочными победами под Москвой и Сталинградом, мужеством защитников Белоруссии, стойкостью Брестской крепости и Могилева, героизмом и отвагой всех, кто сражался на фронте, кто трудился в тылу, не жалея себя, планы нацистов по захвату Союза были разрушены. Склоняем головы перед всеми, кто отдал свою жизнь на войне. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами», — заявил Путин во время церемонии. После своей речи он объявил минуту молчания. URA.RU ведет онлайн-трансляцию всего мероприятия.
В Москве стартовал парад Победы, посвящённый 80-й годовщине окончания ВОВ. Он продлится около двух часов. В мероприятии участвуют главы 29 стран и представители более десяти государств-союзников.
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