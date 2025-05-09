Белоусов объехал парадные расчеты на Красной площади в гражданской одежде

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, который был одет в гражданскую одежду, впервые провел объезд парадных расчетов на Красной площади в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он лично обратился к военным, поздравив их с юбилейной датой.
«Здравствуйте, товарищи. Поздравляю вас с 80-й годовщиной Великой Отечественной войны», — обратился Белоусов к военным во время парада. В ответ они громко прокричали ему: «Ура!». Трансляцию мероприятия ведет URA.RU.
В параде на Красной площади принимают участие более 11 тысяч военнослужащих из Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Среди них около 1,5 тысячи бойцов, участвующих в специальной военной операции.
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