Путин отметил вклад открытия второго фронта в войне

Президент России Владимир Путин отметил вклад открытия второго фронта и союзников в войне. В эти минуты глава государства принимает участие в Параде Победы, который проходит на Красной площади в Москве.
«Мы всегда будем помнить что открытие второго фронта приблизило победу. Мы высоко ценим вклад участия сопротивления, мужество народов Китая и союзников. Мы и впредь будем держать равнение на ветеранов», — заявил президент. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
В Москве стартовал парад Победы, посвящённый 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Он продлится около двух часов. В мероприятии участвуют главы 29 стран и представители более десяти государств-союзников.
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