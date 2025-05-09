Путин отметил вклад открытия второго фронта в войне

Путин: открытие второго фронта приблизило победу
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Владимир Путин принимает участие в Параде Победы в Москве (архивное фото)
Владимир Путин принимает участие в Параде Победы в Москве (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент России Владимир Путин отметил вклад открытия второго фронта и союзников в войне. В эти минуты глава государства принимает участие в Параде Победы, который проходит на Красной площади в Москве.

«Мы всегда будем помнить что открытие второго фронта приблизило победу. Мы высоко ценим вклад участия сопротивления, мужество народов Китая и союзников. Мы и впредь будем держать равнение на ветеранов», — заявил президент. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

В Москве стартовал парад Победы, посвящённый 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Он продлится около двух часов. В мероприятии участвуют главы 29 стран и представители более десяти государств-союзников.

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Президент России Владимир Путин отметил вклад открытия второго фронта и союзников в войне. В эти минуты глава государства принимает участие в Параде Победы, который проходит на Красной площади в Москве. «Мы всегда будем помнить что открытие второго фронта приблизило победу. Мы высоко ценим вклад участия сопротивления, мужество народов Китая и союзников. Мы и впредь будем держать равнение на ветеранов», — заявил президент. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия. В Москве стартовал парад Победы, посвящённый 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Он продлится около двух часов. В мероприятии участвуют главы 29 стран и представители более десяти государств-союзников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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