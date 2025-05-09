Путин поздравил военных с Победой с Красной площади

Президент России Владимир Путин поздравил российских военных, ветеранов и граждан страны с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Обращение глава государства произнес на параде Победы на Красной площади 9 мая.
«Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости, товарищи солдаты, матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы — поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня нас объединяют чувства гордости и благодарности, преклонение перед поколением, которое одолело нацистов», — заявил Путин на Красной площади. После этого он объявил минуту молчания. Трансляцию мероприятия ведет URA.RU.
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