Путин поздравил военных с Победой с Красной площади

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Путин отметил подвиг прошлого поколения во время своей речи на Параде Победы
Путин отметил подвиг прошлого поколения во время своей речи на Параде Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент России Владимир Путин поздравил российских военных, ветеранов и граждан страны с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Обращение глава государства произнес на параде Победы на Красной площади 9 мая.

«Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости, товарищи солдаты, матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы — поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня нас объединяют чувства гордости и благодарности, преклонение перед поколением, которое одолело нацистов», — заявил Путин на Красной площади. После этого он объявил минуту молчания. Трансляцию мероприятия ведет URA.RU.

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Президент России Владимир Путин поздравил российских военных, ветеранов и граждан страны с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Обращение глава государства произнес на параде Победы на Красной площади 9 мая. «Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости, товарищи солдаты, матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы — поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня нас объединяют чувства гордости и благодарности, преклонение перед поколением, которое одолело нацистов», — заявил Путин на Красной площади. После этого он объявил минуту молчания. Трансляцию мероприятия ведет URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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