В Серове мальчику с ДЦП соберут деньги на реабилитацию с помощью ледяной копилки

24 декабря 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

В Серове поставят ледяную копилку (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Серове (Свердловская область) на центральной площади зимнего города появится ледяная копилка. Деньги будут собирать на реабилитацию восьмилетнего Мирослава Ступакова, у которого диагностирован ДЦП, пишет мэр города Василий Сизиков на странице в соцсети «ВКонтакте». «Добрые и отзывчивые жители Серова не раз приходили на помощь тем, кто в этом нуждается. Поэтому мы запустили традиционную благотворительную акцию „Спешите делать добро!“. В ледовом городке появится ледяная копилка, куда мы будем собирать средства для Мирослава Ступакова, у которого ДЦП», — сообщил Сизиков. По словам мэра, мальчику требуется реабилитация в медицинском центре стоимостью 350 000 рублей. «Помимо ледяной копилки открыт расчетный счет, куда каждый может отправить денежные средства в помощь нашему маленькому земляку. Давайте вместе поможем сотворить самое настоящее новогоднее чудо», — добавил глава.

В Серове (Свердловская область) на центральной площади зимнего города появится ледяная копилка. Деньги будут собирать на реабилитацию восьмилетнего Мирослава Ступакова, у которого диагностирован ДЦП, пишет мэр города Василий Сизиков на странице в соцсети «ВКонтакте». «Добрые и отзывчивые жители Серова не раз приходили на помощь тем, кто в этом нуждается. Поэтому мы запустили традиционную благотворительную акцию „Спешите делать добро!“. В ледовом городке появится ледяная копилка, куда мы будем собирать средства для Мирослава Ступакова, у которого ДЦП», — сообщил Сизиков. По словам мэра, мальчику требуется реабилитация в медицинском центре стоимостью 350 000 рублей. «Помимо ледяной копилки открыт расчетный счет, куда каждый может отправить денежные средства в помощь нашему маленькому земляку. Давайте вместе поможем сотворить самое настоящее новогоднее чудо», — добавил глава.