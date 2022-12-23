23 декабря 2022

В Серове мальчику с ДЦП соберут деньги на реабилитацию с помощью ледяной копилки

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Техническая приемка Ледового городка на площади 1905 года. Екатеринбург, ледяные скульптуры, ледяной городок, ледовые фигуры
В Серове поставят ледяную копилку (фото из архива) Фото:

В Серове (Свердловская область) на центральной площади зимнего города появится ледяная копилка. Деньги будут собирать на реабилитацию восьмилетнего Мирослава Ступакова, у которого диагностирован ДЦП, пишет мэр города Василий Сизиков на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Добрые и отзывчивые жители Серова не раз приходили на помощь тем, кто в этом нуждается. Поэтому мы запустили традиционную благотворительную акцию „Спешите делать добро!“. В ледовом городке появится ледяная копилка, куда мы будем собирать средства для Мирослава Ступакова, у которого ДЦП», — сообщил Сизиков.

По словам мэра, мальчику требуется реабилитация в медицинском центре стоимостью 350 000 рублей. «Помимо ледяной копилки открыт расчетный счет, куда каждый может отправить денежные средства в помощь нашему маленькому земляку. Давайте вместе поможем сотворить самое настоящее новогоднее чудо», — добавил глава.

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В Серове (Свердловская область) на центральной площади зимнего города появится ледяная копилка. Деньги будут собирать на реабилитацию восьмилетнего Мирослава Ступакова, у которого диагностирован ДЦП, пишет мэр города Василий Сизиков на странице в соцсети «ВКонтакте». «Добрые и отзывчивые жители Серова не раз приходили на помощь тем, кто в этом нуждается. Поэтому мы запустили традиционную благотворительную акцию „Спешите делать добро!“. В ледовом городке появится ледяная копилка, куда мы будем собирать средства для Мирослава Ступакова, у которого ДЦП», — сообщил Сизиков. По словам мэра, мальчику требуется реабилитация в медицинском центре стоимостью 350 000 рублей. «Помимо ледяной копилки открыт расчетный счет, куда каждый может отправить денежные средства в помощь нашему маленькому земляку. Давайте вместе поможем сотворить самое настоящее новогоднее чудо», — добавил глава.
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