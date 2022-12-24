Увеличилось число погибших в пожаре в приюте Кемерова

В Кемервое в пожаре в приюте для престарелых погибли 22 человека. Об этом сообщает Следственный комитет России. Ранее сообщалось о 20 погибших.
«Количество погибших [в пожаре в приюте Кемерова] увеличилось до 22 человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. В СК РФ добавили, что в результате происшествия пострадали еще шесть человек. «Двое из них — с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии», — отметили следователи.
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В Кемервое в пожаре в приюте для престарелых погибли 22 человека. Об этом сообщает Следственный комитет России. Ранее сообщалось о 20 погибших. «Количество погибших [в пожаре в приюте Кемерова] увеличилось до 22 человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. В СК РФ добавили, что в результате происшествия пострадали еще шесть человек. «Двое из них — с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии», — отметили следователи.