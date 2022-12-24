Увеличилось число погибших в пожаре в приюте Кемерова

СК России: в пожаре в приюте Кемерова погибли 22 человека
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Прощание с Владимиром Маркиным. Москва, следственный комитет, ск
В СК рассказали о пострадавших в результате пожара Фото:

В Кемервое в пожаре в приюте для престарелых погибли 22 человека. Об этом сообщает Следственный комитет России. Ранее сообщалось о 20 погибших.

«Количество погибших [в пожаре в приюте Кемерова] увеличилось до 22 человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. В СК РФ добавили, что в результате происшествия пострадали еще шесть человек. «Двое из них — с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии», — отметили следователи.

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В Кемервое в пожаре в приюте для престарелых погибли 22 человека. Об этом сообщает Следственный комитет России. Ранее сообщалось о 20 погибших. «Количество погибших [в пожаре в приюте Кемерова] увеличилось до 22 человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. В СК РФ добавили, что в результате происшествия пострадали еще шесть человек. «Двое из них — с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии», — отметили следователи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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