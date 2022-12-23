23 декабря 2022

В Ханты-Мансийском районе ХМАО из-за погоды ограничили движение на автозимнике

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
На зимнике ввели ограничения из-за теплой погоды Фото:

В Ханты-Мансийском районе (ХМАО) на зимней автодороге Цингалы — Горноправдинск из-за потепления ограничили движение. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«На зимней автомобильной дороге с. Цингалы — п. Горноправдинск, в т. ч. ледовая переправа через р. Иртыш, с 00:00 25 декабря вводится ограничения движения транспортных средств массой более 10 тонн», — отмечается в сообщении. Ограничения не коснутся автомобилей оперативных служб и рейсовых автобусов.

Ранее сообщалось об открытии зимников в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах. В эксплуатацию ввели шесть дорог с ледовыми переправами.

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В Ханты-Мансийском районе (ХМАО) на зимней автодороге Цингалы — Горноправдинск из-за потепления ограничили движение. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «На зимней автомобильной дороге с. Цингалы — п. Горноправдинск, в т. ч. ледовая переправа через р. Иртыш, с 00:00 25 декабря вводится ограничения движения транспортных средств массой более 10 тонн», — отмечается в сообщении. Ограничения не коснутся автомобилей оперативных служб и рейсовых автобусов. Ранее сообщалось об открытии зимников в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах. В эксплуатацию ввели шесть дорог с ледовыми переправами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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