В Ханты-Мансийском районе ХМАО из-за погоды ограничили движение на автозимнике

На зимнике ввели ограничения из-за теплой погоды
В Ханты-Мансийском районе (ХМАО) на зимней автодороге Цингалы — Горноправдинск из-за потепления ограничили движение. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
«На зимней автомобильной дороге с. Цингалы — п. Горноправдинск, в т. ч. ледовая переправа через р. Иртыш, с 00:00 25 декабря вводится ограничения движения транспортных средств массой более 10 тонн», — отмечается в сообщении. Ограничения не коснутся автомобилей оперативных служб и рейсовых автобусов.
Ранее сообщалось об открытии зимников в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах. В эксплуатацию ввели шесть дорог с ледовыми переправами.
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