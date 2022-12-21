В Ханты-Мансийском и Октябрьском районах ХМАО открыли автозимники и ледовые переправы

В Октябрьском и Ханты-Мансийском районе открыли зимники Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ханты-Мансийском и Октябрьском районе ХМАО ввели в эксплуатацию шесть автозимников с ледовыми переправами. Информация об этом появилась в telegram-канале «Дороги Югры».

«В Ханты-Мансийском районе введены в эксплуатацию зимние автомобильные дороги: „д. Белогорье — п. Кирпичный“ протяженностью 4,04 км; „с. Троица — с. Елизарово — п. Кедровый“ протяженностью 53,868 км с ледовой переправой; „п. Кедровый — п. Урманный“ протяженностью 30,453 км. В Октябрьском районе открыли зимники „д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное“ протяженностью 34,098 км с ледовой переправой через протоку Мулигорт, ледовую переправу через Обь в районе с. Шеркалы протяженностью 2,800 км и автозимник „пгт. Приобье — с. Перегребное“, в том числе „Подъезд к с. Перегребное“ протяженностью 63,448 км», — указано в сообщении.

В Ханты-Мансийском районе воспользоваться зимниками смогут автомобили с максимальной грузоподъемностью 20 тонн. В Октябрьском переправиться через Обь в районе села Шеркалы и проехать от Приобья до Перегребного сможет транспорт грузоподъемностью 15 тонн.

Ранее URA.RU писало об открытии зимников в Белоярском районе ХМАО. Там ввели в эксплуатацию две трассы. Максимальная грузоподъемность автомобилей, которые могут по ним проехать, — 20 тонн.