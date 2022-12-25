Власти Запорожья показали, чем защитятся от прихода ВСУ. Фото

Рогов: в Запорожской области почти достроена линия обороны от ВСУ
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Линия обороны с окопами и укрепрайонами остановит ВСУ, отметил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Запорожской области возвели в регионе линии обороны с укрепрайонами. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что строительство оборонительных сооружений подходит к завершению.

Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что обстрелы Запорожской области со стороны ВСУ практически прекратились, а Запорожская атомная электростанция находится под полным контролем России. Он также отмечал крепкую линию обороны в регионе.

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Власти Запорожской области возвели в регионе линии обороны с укрепрайонами. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что строительство оборонительных сооружений подходит к завершению. Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что обстрелы Запорожской области со стороны ВСУ практически прекратились, а Запорожская атомная электростанция находится под полным контролем России. Он также отмечал крепкую линию обороны в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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