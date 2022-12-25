Власти Запорожья показали, чем защитятся от прихода ВСУ. Фото

Рогов: в Запорожской области почти достроена линия обороны от ВСУ

25 декабря 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Линия обороны с окопами и укрепрайонами остановит ВСУ, отметил Владимир Рогов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Запорожской области возвели в регионе линии обороны с укрепрайонами. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — написал Рогов в своем telegram-канале . Он отметил, что строительство оборонительных сооружений подходит к завершению. Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что обстрелы Запорожской области со стороны ВСУ практически прекратились, а Запорожская атомная электростанция находится под полным контролем России. Он также отмечал крепкую линию обороны в регионе. Фото: telegram-канал Владимира Рогова Фото: telegram-канал Владимира Рогова Фото: telegram-канал Владимира Рогова Фото: telegram-канал Владимира Рогова Фото: telegram-канал Владимира Рогова

Власти Запорожской области возвели в регионе линии обороны с укрепрайонами. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что строительство оборонительных сооружений подходит к завершению. Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что обстрелы Запорожской области со стороны ВСУ практически прекратились, а Запорожская атомная электростанция находится под полным контролем России. Он также отмечал крепкую линию обороны в регионе.