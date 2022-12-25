Власти Запорожской области возвели в регионе линии обороны с укрепрайонами. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что строительство оборонительных сооружений подходит к завершению.
Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что обстрелы Запорожской области со стороны ВСУ практически прекратились, а Запорожская атомная электростанция находится под полным контролем России. Он также отмечал крепкую линию обороны в регионе.
Фото: telegram-канал Владимира Рогова
Фото: telegram-канал Владимира Рогова
Фото: telegram-канал Владимира Рогова
Фото: telegram-канал Владимира Рогова
Фото: telegram-канал Владимира Рогова
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Власти Запорожской области возвели в регионе линии обороны с укрепрайонами. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что строительство оборонительных сооружений подходит к завершению. Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что обстрелы Запорожской области со стороны ВСУ практически прекратились, а Запорожская атомная электростанция находится под полным контролем России. Он также отмечал крепкую линию обороны в регионе.