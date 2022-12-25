25 декабря 2022
24 декабря 2022

Торговые сети открыли слишком много магазинов в восьми челябинских муниципалитетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, продукты, супермаркет, продуктовая корзина, магазин
В восьми челябинских муниципалитетах торговая сеть превысила норму открытых магазинов Фото:

В восьми муниципалитетах Челябинской области превышено количество магазинов продуктовой сети. Об этом URA.RU сообщили в УФАС региона.

«Главам муниципальных образований направлена информация по превышению торговыми сетями пороговых значений. Такая ситуация сложилась в Карабашском, Локомотивном, Снежинском, Трехгорном и Южноуральском городских округах, а также в Еткульском, Коркинском, Уйском муниципальных районах», — уточнили в ведомстве.

Превышением считается расширение торговой сети на более 25% от общего количества магазинов в городском округе или районе. Торговая сеть не вправе покупать или арендовать дополнительные торговые площади на таких территориях.

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В восьми муниципалитетах Челябинской области превышено количество магазинов продуктовой сети. Об этом URA.RU сообщили в УФАС региона. «Главам муниципальных образований направлена информация по превышению торговыми сетями пороговых значений. Такая ситуация сложилась в Карабашском, Локомотивном, Снежинском, Трехгорном и Южноуральском городских округах, а также в Еткульском, Коркинском, Уйском муниципальных районах», — уточнили в ведомстве. Превышением считается расширение торговой сети на более 25% от общего количества магазинов в городском округе или районе. Торговая сеть не вправе покупать или арендовать дополнительные торговые площади на таких территориях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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