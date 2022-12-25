Торговые сети открыли слишком много магазинов в восьми челябинских муниципалитетах

В восьми муниципалитетах Челябинской области превышено количество магазинов продуктовой сети. Об этом URA.RU сообщили в УФАС региона.
«Главам муниципальных образований направлена информация по превышению торговыми сетями пороговых значений. Такая ситуация сложилась в Карабашском, Локомотивном, Снежинском, Трехгорном и Южноуральском городских округах, а также в Еткульском, Коркинском, Уйском муниципальных районах», — уточнили в ведомстве.
Превышением считается расширение торговой сети на более 25% от общего количества магазинов в городском округе или районе. Торговая сеть не вправе покупать или арендовать дополнительные торговые площади на таких территориях.
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