25 декабря 2022
24 декабря 2022

Мэрия Сургута судится с концессионером, обещавшим построить школу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школа 5, 5 школа
Следующее заседание суда пройдет в конце февраля 2023 года Фото:

Мэрия Сургута (ХМАО) пытается расторгнуть концессионное соглашение с компанией, которая обещала построить школу в микрорайоне 30а. Об этом заявил глава города Андрей Филатов на пресс-конференции.

«С концессионером, обещавшим построить школу в 30а микрорайоне Сургута, мы точно идем на расторжение. Не видим у компании никакой заинтересованности в завершении проекта. Проблема в том, что власти не могут расторгнуть соглашение в одностороннем порядке», — отметил Андрей Филатов.

Мэр Сургута также отметил, что проблемы заключается и в том, что участок и деньги должны быть зафиксированы за определенным концессионером. Суд назначен на 28 февраля.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Сургута (ХМАО) проведут экспертизу недостроенного 18-этажного офиса «Газпрома». Здание передали администрации, и сейчас в мэрии решают вопрос о его завершении и наполнении.

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Мэрия Сургута (ХМАО) пытается расторгнуть концессионное соглашение с компанией, которая обещала построить школу в микрорайоне 30а. Об этом заявил глава города Андрей Филатов на пресс-конференции. «С концессионером, обещавшим построить школу в 30а микрорайоне Сургута, мы точно идем на расторжение. Не видим у компании никакой заинтересованности в завершении проекта. Проблема в том, что власти не могут расторгнуть соглашение в одностороннем порядке», — отметил Андрей Филатов. Мэр Сургута также отметил, что проблемы заключается и в том, что участок и деньги должны быть зафиксированы за определенным концессионером. Суд назначен на 28 февраля. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Сургута (ХМАО) проведут экспертизу недостроенного 18-этажного офиса «Газпрома». Здание передали администрации, и сейчас в мэрии решают вопрос о его завершении и наполнении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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