Мэрия Сургута судится с концессионером, обещавшим построить школу

26 декабря 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Следующее заседание суда пройдет в конце февраля 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Сургута (ХМАО) пытается расторгнуть концессионное соглашение с компанией, которая обещала построить школу в микрорайоне 30а. Об этом заявил глава города Андрей Филатов на пресс-конференции. «С концессионером, обещавшим построить школу в 30а микрорайоне Сургута, мы точно идем на расторжение. Не видим у компании никакой заинтересованности в завершении проекта. Проблема в том, что власти не могут расторгнуть соглашение в одностороннем порядке», — отметил Андрей Филатов. Мэр Сургута также отметил, что проблемы заключается и в том, что участок и деньги должны быть зафиксированы за определенным концессионером. Суд назначен на 28 февраля. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Сургута (ХМАО) проведут экспертизу недостроенного 18-этажного офиса «Газпрома». Здание передали администрации, и сейчас в мэрии решают вопрос о его завершении и наполнении.

Мэрия Сургута (ХМАО) пытается расторгнуть концессионное соглашение с компанией, которая обещала построить школу в микрорайоне 30а. Об этом заявил глава города Андрей Филатов на пресс-конференции. «С концессионером, обещавшим построить школу в 30а микрорайоне Сургута, мы точно идем на расторжение. Не видим у компании никакой заинтересованности в завершении проекта. Проблема в том, что власти не могут расторгнуть соглашение в одностороннем порядке», — отметил Андрей Филатов. Мэр Сургута также отметил, что проблемы заключается и в том, что участок и деньги должны быть зафиксированы за определенным концессионером. Суд назначен на 28 февраля. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Сургута (ХМАО) проведут экспертизу недостроенного 18-этажного офиса «Газпрома». Здание передали администрации, и сейчас в мэрии решают вопрос о его завершении и наполнении.