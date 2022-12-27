В Роспотребнадзоре Перми рассказали, как выбрать алкоголь, чтобы не отравиться

Роспотребнадзор Перми: при выборе алкоголя обращайте внимание на состояние упаковки

Краевой Роспотребнадзор выложил рекомендации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю выложило на своем сайте рекомендации по выбору качественного алкоголя в новогодние праздники. Они помогут избежать отравлений.

«Алкоголь покупайте только в проверенных торговых организациях, имеющих лицензию на продажу алкоголя, которая должна быть размещена в доступном для ознакомления месте. Не приобретайте алкогольную продукцию посредством интернета», — указано в рекомендациях.

В надзорном ведомстве советуют при выборе алкогольной продукции обратить внимание на состояние ее упаковки. Колпачок на бутылке должен плотно прилегать к стеклу, не прокручиваться. При переворачивании бутылки содержимое не должно вытекать. На бутылках с крепким алкоголем и вином обязательно должна быть федеральная специальная марка — если алкоголь отечественный, или акцизная марка — если продукт импортный. На марки нанесен штрих-код с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива. При покупке алкоголя возьмите чек. Вместе с ним выдается слип с QR-кодом, который можно отсканировать и перейти по ссылке в интернете, где будет размещена информация о напитке.

Также при выборе стоит обращать внимание на стоимость товара. В Роспотребнадзоре напомнили, что минимальные розничные цены на крепкий алкоголь устанавливаются государством. Соответственно, бутылка водки 0,5 л не может стоить дешевле 261 рубля, а коньяка — дешевле 480 рублей. Минимальная цена за бутылку шампанского — 169 рублей. Все, что стоит дешевле, — скорее всего, опасный контрафактный продукт. В надзорном органе также напомнили, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

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