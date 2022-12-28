Мама Антона пожелала мэру Екатеринбурга «верить в чудо» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов исполнил мечту 11-летнего Антона, страдающего редким генетическим заболеванием. Орлов организовал для ребенка экскурсию по городскому океанариуму (одному из крупнейших в стране) и подарил билет на губернаторскую елку.

О том, что Антон мечтает посмотреть на подводный мир, мэр узнал на традиционной акции «Елка желаний», проходившей в музее «Россия — моя история» (поддерживается «Русской медной компанией»). Мама Антона Олеся рассказала URA.RU, что подавала заявку в интернете (сайт фонда «Елка желаний») второй год подряд. Но в 2021-м Антон был на реабилитации и толком поучаствовать в благотворительной программе семья не смогла.

«А в этом году нам повезло. Мы подали заявку, и на нашу просьбу, желание, отозвался волшебник», — поделилась Олеся. «Нашему Антошке 11 лет, у него очень редкое заболевание — синдром Ангельмана (мальчик не говорит и не может ходить — прим. ред.). Это очень жизнерадостный ребенок, он всему радуется — особенно воде. Счастливый человечек, мы рады, что здесь оказались», — добавила женщина.

На этой неделе Орлов также встречался с девочкой Аней из школы-интерната №17. О ее новогоднем желании — планшете — Орлов узнал на Екатерининской ассамблее (благотворительном аукционе для богатейших людей региона). Помимо мэра, детские новогодние желания исполняют и его заместители.

Перед встречей с Антоном Алексей Орлов сам осмотрел океанариум Фото: Размик Закарян © URA.RU

По словам мамы Антона, мальчик окружен заботой — у него есть две сестры, младшая и старшая Фото: Размик Закарян © URA.RU