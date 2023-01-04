04 января 2023
03 января 2023

Курганские фотоитоги: визиты VIP, страшные пожары и отправка мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт в поддержку ДНР и российской армии. Курган, филармония, ансамбль, танец
В течение года курганцы участвовали в патриотических концертах-митинга Фото:

Новый 2023-й год уже наступил. Пока все доедают праздничные салаты, редакция URA.RU вспомнила основные события, которыми нам запомнился 2022 год. Лесные пожары, бушевавшие в нескольких округах весной, масштабный ремонт Некрасовского моста, визиты полпреда УрФО Владимира Якушева, а также отправка военнослужащих в рамках частичной мобилизации и яркие концерты в поддержку ДНР и ЛНР, — все эти события запечатлела в своих снимках фотокорреспондент URA.RU Екатерина Сычкова.

Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган
Полпред в УрФО Владимир Якушев (справа) во время своего приезда в Курганскую область в марте поручил предприятиям максимально заменять поставщиков из Европы
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Пожар в Чистопрудном. Курган
Весной в Курганской области бушевали лесные пожары в Варгашинском, Кетовском, Юргамышском, Каргапольском и Белозерском округах. Тогда в регионе действовал режим ЧС
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День детей. Курган
1 июня курганцы отмечали День защиты детей в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО)
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День города. Курган
20 августа курганцы отметили 343-й день рождения города. На ярмарках в центре Кургана продавали сладости на палочках и сахарную вату
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Автогонки. Заборка. Курган
В деревне Заборское 12 июня прошли традиционные соревнования по автокроссу, в которых участвовали 45 спортсменов со всей России
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Разбитые автобусные остановки. Курган
Замглавы Кургана Павел Каргополов сообщил, что от рук вандалов пострадал практически каждый новый остановочный павильон, а некоторые не по одному разу
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День города. Выступление группы «Любэ». Курган
На летнем концерте группы «Любэ» присутствовали (слева направо) мэр города Елена Ситникова, замгубернатора по соцполитики Лариса Кокорина, губернатор Вадим Шумков, руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи
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Салют и шоу флайбордистов. Курган
В течение года курганцы поддерживали президента России Владимира Путина, выходя на концерты и митинги в поддержку ДНР и ЛНР
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День Флага России. Курган
В день флага России 22 августа курганцы развернули на набережной реки Тобол 25-метровый триколор
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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган
Министр МЧС России Александр Куренков 1 сентября наградил сотрудников ГУ МЧС, которые отличились в борьбе с лесными пожарами весной 2022 года
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Гастрономический фестиваль. День сырка. Курган
Старица реки Битевка в ЦПКиО зацвела 3 сентября во время празднования фестиваля День сырка
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Бишкек
В 2022 году улучшились торговые и туристические отношения России и Киргизии, наш корреспондент URA.RU убедился в этом лично
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Бишкек
При этом граждане Киргизии очень дружелюбный народ и тепло встречали гостей из России
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Прощание с генерал-майором Владимиром Усмановым. Курган
21 сентября в Кургане простились с бывшим полномочным представителем губернатора по патриотическому воспитанию, генерал-майором в отставке Владимиром Усмановым. Он ушел из жизни 19 сентября
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Некрасовский мост. Курган
Ремонт Некрасовского путепровода временно изменил маршрутную сеть в Кургане летом и доставил неудобства для пешеходов
Фото:
Индустриальный парк. Курган
В конце сентября на базе Курганского индустриального парка прошел II индустриальный фестиваль и конкурс профессионального мастерства «Золотые руки»
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Кубок ФССП России по комплексным единоборствам. Курган
В Кургане три дня длились всероссийские соревнования Кубка Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) по комплексным единоборствам
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Городская дума. Курган
В октябре мэр Кургана Елена Ситникова помогала решать вопросы по организации частичной мобилизации в городе
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Абитуриенты военных вузов сдают экзамен по физкультуре. Курган
В июне выпускники школ проходили испытания для прохождения в военные вузы страны
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Отправка мобилизованных от кинотеатра "Спутник". Курган
В конце сентября возле кинотеатра «Спутник» курганцы провожали мужчин со всего региона в рамках частичной мобилизации
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Отправка мобилизованных от кинотеатра "Спутник". Курган
На отправке мобилизованных помимо психологов присутствовали и священнослужители
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Отправка мобилизованных от кинотеатра "Спутник". Курган
Мужчины, отправившиеся на фронт в рамках частичной мобилизации, получали благословления
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Женская исправительная колония. Курган
Осужденные женской исправительной колонии №4 города Кургана работают на швейном производстве и выпускают продукцию больше чем на миллион рублей в месяц
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район
В Белозерском округе простились с военным, погибшим при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине
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Салют и шоу флайбордистов. Курган
24 июня на курганской набережной прошел первый областной выпускной под названием «Прекрасное далеко»
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Концерт в поддержку ДНР и российской армии. Курган
В течение года в Кургане и области проходили концерты в поддержку ДНР, ЛНР и российской армии
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Новый 2023-й год уже наступил. Пока все доедают праздничные салаты, редакция URA.RU вспомнила основные события, которыми нам запомнился 2022 год. Лесные пожары, бушевавшие в нескольких округах весной, масштабный ремонт Некрасовского моста, визиты полпреда УрФО Владимира Якушева, а также отправка военнослужащих в рамках частичной мобилизации и яркие концерты в поддержку ДНР и ЛНР, — все эти события запечатлела в своих снимках фотокорреспондент URA.RU Екатерина Сычкова.
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