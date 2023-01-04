Курганские фотоитоги: визиты VIP, страшные пожары и отправка мобилизованных

В течение года курганцы участвовали в патриотических концертах-митинга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый 2023-й год уже наступил. Пока все доедают праздничные салаты, редакция URA.RU вспомнила основные события, которыми нам запомнился 2022 год. Лесные пожары, бушевавшие в нескольких округах весной, масштабный ремонт Некрасовского моста, визиты полпреда УрФО Владимира Якушева, а также отправка военнослужащих в рамках частичной мобилизации и яркие концерты в поддержку ДНР и ЛНР, — все эти события запечатлела в своих снимках фотокорреспондент URA.RU Екатерина Сычкова.

Полпред в УрФО Владимир Якушев (справа) во время своего приезда в Курганскую область в марте поручил предприятиям максимально заменять поставщиков из Европы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Весной в Курганской области бушевали лесные пожары в Варгашинском, Кетовском, Юргамышском, Каргапольском и Белозерском округах. Тогда в регионе действовал режим ЧС Фото: Екатерина Сычкова

1 июня курганцы отмечали День защиты детей в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

20 августа курганцы отметили 343-й день рождения города. На ярмарках в центре Кургана продавали сладости на палочках и сахарную вату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деревне Заборское 12 июня прошли традиционные соревнования по автокроссу, в которых участвовали 45 спортсменов со всей России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замглавы Кургана Павел Каргополов сообщил, что от рук вандалов пострадал практически каждый новый остановочный павильон, а некоторые не по одному разу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На летнем концерте группы «Любэ» присутствовали (слева направо) мэр города Елена Ситникова, замгубернатора по соцполитики Лариса Кокорина, губернатор Вадим Шумков, руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В течение года курганцы поддерживали президента России Владимира Путина, выходя на концерты и митинги в поддержку ДНР и ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В день флага России 22 августа курганцы развернули на набережной реки Тобол 25-метровый триколор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министр МЧС России Александр Куренков 1 сентября наградил сотрудников ГУ МЧС, которые отличились в борьбе с лесными пожарами весной 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Старица реки Битевка в ЦПКиО зацвела 3 сентября во время празднования фестиваля День сырка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2022 году улучшились торговые и туристические отношения России и Киргизии, наш корреспондент URA.RU убедился в этом лично Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При этом граждане Киргизии очень дружелюбный народ и тепло встречали гостей из России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

21 сентября в Кургане простились с бывшим полномочным представителем губернатора по патриотическому воспитанию, генерал-майором в отставке Владимиром Усмановым. Он ушел из жизни 19 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ремонт Некрасовского путепровода временно изменил маршрутную сеть в Кургане летом и доставил неудобства для пешеходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В конце сентября на базе Курганского индустриального парка прошел II индустриальный фестиваль и конкурс профессионального мастерства «Золотые руки» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане три дня длились всероссийские соревнования Кубка Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) по комплексным единоборствам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В октябре мэр Кургана Елена Ситникова помогала решать вопросы по организации частичной мобилизации в городе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В июне выпускники школ проходили испытания для прохождения в военные вузы страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В конце сентября возле кинотеатра «Спутник» курганцы провожали мужчин со всего региона в рамках частичной мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На отправке мобилизованных помимо психологов присутствовали и священнослужители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчины, отправившиеся на фронт в рамках частичной мобилизации, получали благословления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осужденные женской исправительной колонии №4 города Кургана работают на швейном производстве и выпускают продукцию больше чем на миллион рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Белозерском округе простились с военным, погибшим при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

24 июня на курганской набережной прошел первый областной выпускной под названием «Прекрасное далеко» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU