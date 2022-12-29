29 декабря 2022

Власти Нижнего Тагила заплатят 40 тысяч рублей мальчику, которого покусала собака

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура поставила точку в деле о нападении бездомной собаки на 9-летнего мальчика Фото:

Администрация Нижнего Тагила заплатит 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родителям девятилетнего ребенка, которого в марте укусила собака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в пользу малолетнего ребенка с администрации Нижнего Тагила компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей. Не согласившись с судебным решением, администрация муниципалитета обжаловала его. Свердловский областной суд отклонил апелляцию», — рассказали в ведомстве.

В марте 2022 года девятилетний мальчик вместе с одноклассницей шел в школу. На улице Тельмана дети встретили собаку, и девочка начала гладить ее. Животное стало вести себя агрессивно, и мальчик попытался защитить спутницу. Он приблизился к собаке, а та напала на него и укусила лицо и руки.

В ноябре власти Нижнего Тагила выделили дополнительные средства на отлов бродячих собак. За год в городе отловили больше 1000 бездомных животных.

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Администрация Нижнего Тагила заплатит 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родителям девятилетнего ребенка, которого в марте укусила собака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в пользу малолетнего ребенка с администрации Нижнего Тагила компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей. Не согласившись с судебным решением, администрация муниципалитета обжаловала его. Свердловский областной суд отклонил апелляцию», — рассказали в ведомстве. В марте 2022 года девятилетний мальчик вместе с одноклассницей шел в школу. На улице Тельмана дети встретили собаку, и девочка начала гладить ее. Животное стало вести себя агрессивно, и мальчик попытался защитить спутницу. Он приблизился к собаке, а та напала на него и укусила лицо и руки. В ноябре власти Нижнего Тагила выделили дополнительные средства на отлов бродячих собак. За год в городе отловили больше 1000 бездомных животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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