Власти Нижнего Тагила заплатят 40 тысяч рублей мальчику, которого покусала собака

Прокуратура поставила точку в деле о нападении бездомной собаки на 9-летнего мальчика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Нижнего Тагила заплатит 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родителям девятилетнего ребенка, которого в марте укусила собака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в пользу малолетнего ребенка с администрации Нижнего Тагила компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей. Не согласившись с судебным решением, администрация муниципалитета обжаловала его. Свердловский областной суд отклонил апелляцию», — рассказали в ведомстве.

В марте 2022 года девятилетний мальчик вместе с одноклассницей шел в школу. На улице Тельмана дети встретили собаку, и девочка начала гладить ее. Животное стало вести себя агрессивно, и мальчик попытался защитить спутницу. Он приблизился к собаке, а та напала на него и укусила лицо и руки.

В ноябре власти Нижнего Тагила выделили дополнительные средства на отлов бродячих собак. За год в городе отловили больше 1000 бездомных животных.