В Нижневартовске возникла проблема со сносом дома, в котором взорвался газ. Инсайд

В Нижневартовске ищут способ расселить арки, примыкающие к дому, в котором взорвался газ

30 декабря 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Дом после взрыва и спасательных работ подлежит сносу Фото: Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске Власти Нижневартовска пытаются решить вопрос расселения квартир, расположенных в арках, примыкающих к дому, где взорвался газовый баллон. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Арки соединяют Мира,6а с торцами двух других домов справа и слева: 4а и 8а. В этих арках есть квартиры, с которыми после получения результатов экспертизы о сносе среднего дома непонятно, что делать. По сути, это единый конгломерат зданий, и арки нужно бы демонтировать. Но юридически они не относятся к разрушенной пятиэтажке. Случай беспрецедентный, и теперь властям предстоит придумать способ расселения жильцов», — поделился инсайдер. В департаменте ЖКХ в ответ на запрос журналиста агентства сообщили, что пытаются решить проблему. «Техническое решение по аркам находится в работе», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что дом, в котором взорвался газ, снесут. Эксперты опубликовали официальное заключение о признании его непригодным для проживания.

Власти Нижневартовска пытаются решить вопрос расселения квартир, расположенных в арках, примыкающих к дому, где взорвался газовый баллон. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Арки соединяют Мира,6а с торцами двух других домов справа и слева: 4а и 8а. В этих арках есть квартиры, с которыми после получения результатов экспертизы о сносе среднего дома непонятно, что делать. По сути, это единый конгломерат зданий, и арки нужно бы демонтировать. Но юридически они не относятся к разрушенной пятиэтажке. Случай беспрецедентный, и теперь властям предстоит придумать способ расселения жильцов», — поделился инсайдер. В департаменте ЖКХ в ответ на запрос журналиста агентства сообщили, что пытаются решить проблему. «Техническое решение по аркам находится в работе», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что дом, в котором взорвался газ, снесут. Эксперты опубликовали официальное заключение о признании его непригодным для проживания.