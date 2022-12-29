Власти Нижневартовска пытаются решить вопрос расселения квартир, расположенных в арках, примыкающих к дому, где взорвался газовый баллон. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«Арки соединяют Мира,6а с торцами двух других домов справа и слева: 4а и 8а. В этих арках есть квартиры, с которыми после получения результатов экспертизы о сносе среднего дома непонятно, что делать. По сути, это единый конгломерат зданий, и арки нужно бы демонтировать. Но юридически они не относятся к разрушенной пятиэтажке. Случай беспрецедентный, и теперь властям предстоит придумать способ расселения жильцов», — поделился инсайдер.
В департаменте ЖКХ в ответ на запрос журналиста агентства сообщили, что пытаются решить проблему. «Техническое решение по аркам находится в работе», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что дом, в котором взорвался газ, снесут. Эксперты опубликовали официальное заключение о признании его непригодным для проживания.
Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».