В Свердловской области за ночь сгорело три дома

02 января 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС потушили три пожара за ночь Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Спасатели в ночь на 2 января выезжали на пожары в разных районах Свердловской области, в результате которых сгорело три дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В 00:26 (по местному времени) поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок Черноисточинск, улица Пионерская. На площади 90 квадратных метров сгорел частный жилой дом», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Кроме этого, в 01:35 спасателям сообщили о пожаре в Верхней Салде, в 03:13 — в Ирбите. Со всеми тремя пожарами справились до утра. Спасатели подключали бойцов из добровольной пожарной дружины. Суммарно площадь пожара в трех домах составляла около 300 квадратных метров, а в тушении участвовали десятки спасателей.

Спасатели в ночь на 2 января выезжали на пожары в разных районах Свердловской области, в результате которых сгорело три дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В 00:26 (по местному времени) поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок Черноисточинск, улица Пионерская. На площади 90 квадратных метров сгорел частный жилой дом», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Кроме этого, в 01:35 спасателям сообщили о пожаре в Верхней Салде, в 03:13 — в Ирбите. Со всеми тремя пожарами справились до утра. Спасатели подключали бойцов из добровольной пожарной дружины. Суммарно площадь пожара в трех домах составляла около 300 квадратных метров, а в тушении участвовали десятки спасателей.