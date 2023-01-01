01 января 2023
31 декабря 2022

В Свердловской области за ночь сгорело три дома

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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, обстрел, пожарные
Сотрудники МЧС потушили три пожара за ночь Фото:

Спасатели в ночь на 2 января выезжали на пожары в разных районах Свердловской области, в результате которых сгорело три дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 00:26 (по местному времени) поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок Черноисточинск, улица Пионерская. На площади 90 квадратных метров сгорел частный жилой дом», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Кроме этого, в 01:35 спасателям сообщили о пожаре в Верхней Салде, в 03:13 — в Ирбите.

Со всеми тремя пожарами справились до утра. Спасатели подключали бойцов из добровольной пожарной дружины. Суммарно площадь пожара в трех домах составляла около 300 квадратных метров, а в тушении участвовали десятки спасателей.

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Спасатели в ночь на 2 января выезжали на пожары в разных районах Свердловской области, в результате которых сгорело три дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В 00:26 (по местному времени) поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок Черноисточинск, улица Пионерская. На площади 90 квадратных метров сгорел частный жилой дом», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Кроме этого, в 01:35 спасателям сообщили о пожаре в Верхней Салде, в 03:13 — в Ирбите. Со всеми тремя пожарами справились до утра. Спасатели подключали бойцов из добровольной пожарной дружины. Суммарно площадь пожара в трех домах составляла около 300 квадратных метров, а в тушении участвовали десятки спасателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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