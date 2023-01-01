01 января 2023
31 декабря 2022

В Челябинской области в ДТП погиб человек. Видео

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На трассе Магнитогорск — Кизильское 1 января в ДТП погиб человек Фото:

В Челябинской области на трассе Магнитогорск — Кизильское в ДТП с двумя легковыми автомобилями погиб человек. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Смертельное ДТП на трассе Магнитогорск — Кизильское. Есть1 труп», — написал Андрей Дрожжин в паблике «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» во «ВКонтакте».

В ГИБДД Кизильском информацию подтвердили без подробностей. В дежурную часть сообщение о ДТП поступило 1 января в 16:32.

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В Челябинской области на трассе Магнитогорск — Кизильское в ДТП с двумя легковыми автомобилями погиб человек. Об этом сообщили в социальных сетях. «Смертельное ДТП на трассе Магнитогорск — Кизильское. Есть1 труп», — написал Андрей Дрожжин в паблике «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» во «ВКонтакте». В ГИБДД Кизильском информацию подтвердили без подробностей. В дежурную часть сообщение о ДТП поступило 1 января в 16:32.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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