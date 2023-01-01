На трассе Магнитогорск — Кизильское 1 января в ДТП погиб человек
В Челябинской области на трассе Магнитогорск — Кизильское в ДТП с двумя легковыми автомобилями погиб человек. Об этом сообщили в социальных сетях.
«Смертельное ДТП на трассе Магнитогорск — Кизильское. Есть1 труп», — написал Андрей Дрожжин в паблике «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» во «ВКонтакте».
В ГИБДД Кизильском информацию подтвердили без подробностей. В дежурную часть сообщение о ДТП поступило 1 января в 16:32.
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