В Челябинской области в ДТП погибли два человека. Фото

01 января 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

В смертельной аварии погибли два человека, которые проезжали Челябинскую область транзитом Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ДТП на территории Катав-Ивановского района Челябинской области 1 января погибли два человека. Подробности смертельной аварии URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «ДТП произошло около 17:35 часов на территории Катав-Иванского района. Водитель автомобиля Kia Optima 1963 года рождения, который следовал транзитом через наш регион в сторону Москвы, при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате аварии водитель и пассажирка легкового автомобиля также 1963 года рождения от полученных травм скончались на месте», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В областном ГИБДД добавили, что выезд на полосу встречного движения на данном участке дороги запрещен. В результате аварии на короткое время было организовано реверсивное движение. Сейчас проезд на данном участке дороги восстановлен. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Легковой автомобиль следовал транзитом через Челябинскую область в сторону Москвы Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области На данном участке дороги выезд на полосу встречного движения запрещен Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В ДТП на территории Катав-Ивановского района Челябинской области 1 января погибли два человека. Подробности смертельной аварии URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «ДТП произошло около 17:35 часов на территории Катав-Иванского района. Водитель автомобиля Kia Optima 1963 года рождения, который следовал транзитом через наш регион в сторону Москвы, при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате аварии водитель и пассажирка легкового автомобиля также 1963 года рождения от полученных травм скончались на месте», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В областном ГИБДД добавили, что выезд на полосу встречного движения на данном участке дороги запрещен. В результате аварии на короткое время было организовано реверсивное движение. Сейчас проезд на данном участке дороги восстановлен. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.