В ДТП на территории Катав-Ивановского района Челябинской области 1 января погибли два человека. Подробности смертельной аварии URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
«ДТП произошло около 17:35 часов на территории Катав-Иванского района. Водитель автомобиля Kia Optima 1963 года рождения, который следовал транзитом через наш регион в сторону Москвы, при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате аварии водитель и пассажирка легкового автомобиля также 1963 года рождения от полученных травм скончались на месте», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В областном ГИБДД добавили, что выезд на полосу встречного движения на данном участке дороги запрещен. В результате аварии на короткое время было организовано реверсивное движение. Сейчас проезд на данном участке дороги восстановлен. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Легковой автомобиль следовал транзитом через Челябинскую область в сторону Москвы
Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
На данном участке дороги выезд на полосу встречного движения запрещен
Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
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В ДТП на территории Катав-Ивановского района Челябинской области 1 января погибли два человека. Подробности смертельной аварии URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «ДТП произошло около 17:35 часов на территории Катав-Иванского района. Водитель автомобиля Kia Optima 1963 года рождения, который следовал транзитом через наш регион в сторону Москвы, при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате аварии водитель и пассажирка легкового автомобиля также 1963 года рождения от полученных травм скончались на месте», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В областном ГИБДД добавили, что выезд на полосу встречного движения на данном участке дороги запрещен. В результате аварии на короткое время было организовано реверсивное движение. Сейчас проезд на данном участке дороги восстановлен. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.