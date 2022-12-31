31 декабря 2022
30 декабря 2022

В Челябинской области в ДТП погибли два человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, инспектор дпс
В смертельной аварии погибли два человека, которые проезжали Челябинскую область транзитом Фото:

В ДТП на территории Катав-Ивановского района Челябинской области 1 января погибли два человека. Подробности смертельной аварии URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«ДТП произошло около 17:35 часов на территории Катав-Иванского района. Водитель автомобиля Kia Optima 1963 года рождения, который следовал транзитом через наш регион в сторону Москвы, при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате аварии водитель и пассажирка легкового автомобиля также 1963 года рождения от полученных травм скончались на месте», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В областном ГИБДД добавили, что выезд на полосу встречного движения на данном участке дороги запрещен. В результате аварии на короткое время было организовано реверсивное движение. Сейчас проезд на данном участке дороги восстановлен. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Легковой автомобиль следовал транзитом через Челябинскую область в сторону Москвы
На данном участке дороги выезд на полосу встречного движения запрещен

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В ДТП на территории Катав-Ивановского района Челябинской области 1 января погибли два человека. Подробности смертельной аварии URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «ДТП произошло около 17:35 часов на территории Катав-Иванского района. Водитель автомобиля Kia Optima 1963 года рождения, который следовал транзитом через наш регион в сторону Москвы, при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате аварии водитель и пассажирка легкового автомобиля также 1963 года рождения от полученных травм скончались на месте», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В областном ГИБДД добавили, что выезд на полосу встречного движения на данном участке дороги запрещен. В результате аварии на короткое время было организовано реверсивное движение. Сейчас проезд на данном участке дороги восстановлен. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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