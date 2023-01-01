В Екатеринбурге снесли старинное здание, которое пытались признать памятником

02 января 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Снос здания проходил 2 января (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге рабочие снесли флигель усадьбы Волкова (Куйбышева, 99), которое после споров отказались считать историческим или культурным памятником. Об этом сообщили очевидцы. «В Екатеринбурге сносят флигель усадьбы Волкова», — сообщает портал Е1 со ссылкой на слова очевидца. Он сделал фотографии сноса, продемонстрировав, что работы полностью закончены. На месте снесенного здания планируют построить новую многоэтажку. Это стало возможно после ответа государственной историко-культурной экспертизы, специалисты которой отказались включать здание в реестр памятников истории и культуры. Споры о том, имеет ли здание историческую ценность, появились после того, как активисты начали протесты против сноса. Однако на сайте экспертизы был опубликован документ, подтверждающий, что здание на Куйбышева, 99 нельзя считать памятником.

В Екатеринбурге рабочие снесли флигель усадьбы Волкова (Куйбышева, 99), которое после споров отказались считать историческим или культурным памятником. Об этом сообщили очевидцы. «В Екатеринбурге сносят флигель усадьбы Волкова», — сообщает портал Е1 со ссылкой на слова очевидца. Он сделал фотографии сноса, продемонстрировав, что работы полностью закончены. На месте снесенного здания планируют построить новую многоэтажку. Это стало возможно после ответа государственной историко-культурной экспертизы, специалисты которой отказались включать здание в реестр памятников истории и культуры. Споры о том, имеет ли здание историческую ценность, появились после того, как активисты начали протесты против сноса. Однако на сайте экспертизы был опубликован документ, подтверждающий, что здание на Куйбышева, 99 нельзя считать памятником.