Самолет, летящий в Магнитогорск, экстренно сел в Екатеринбурге. Скрин

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Аэропорт
Самолет, летящий в Магнитогорск, экстренно приземлился в Екатеринбурге Фото:

Самолет, летящий из Москвы в Магнитогорск (Челябинская область), экстренно приземлился в Екатеринбурге. Это следует из информации на сайте московского аэропорта Шереметьево.

Рейс SU 1428 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Магнитогорск был направлен в Екатеринбург, следует из данных онлайн-табло Шереметьево. Самолет сел в аэропорту Кольцово в 5:36 3 января.

Причины приземления рейса в Екатеринбурге на данный момент неизвестны. Планируемое время вылета из Екатеринбурга в Магнитогорск 17:00 3 января, указано на онлайн-табло Кольцово. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет, направлявшийся из Москвы во Владивосток, экстренно приземлился в аэропорту Кольцово. По словам очевидцев, экстренная посадка произошла из-за родов одной из пассажирок.

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Самолет, летящий из Москвы в Магнитогорск (Челябинская область), экстренно приземлился в Екатеринбурге. Это следует из информации на сайте московского аэропорта Шереметьево. Рейс SU 1428 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Магнитогорск был направлен в Екатеринбург, следует из данных онлайн-табло Шереметьево. Самолет сел в аэропорту Кольцово в 5:36 3 января. Причины приземления рейса в Екатеринбурге на данный момент неизвестны. Планируемое время вылета из Екатеринбурга в Магнитогорск 17:00 3 января, указано на онлайн-табло Кольцово. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что самолет, направлявшийся из Москвы во Владивосток, экстренно приземлился в аэропорту Кольцово. По словам очевидцев, экстренная посадка произошла из-за родов одной из пассажирок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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