Самолет, летящий из Москвы в Магнитогорск (Челябинская область), экстренно приземлился в Екатеринбурге. Это следует из информации на сайте московского аэропорта Шереметьево.
Рейс SU 1428 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Магнитогорск был направлен в Екатеринбург, следует из данных онлайн-табло Шереметьево. Самолет сел в аэропорту Кольцово в 5:36 3 января.
Причины приземления рейса в Екатеринбурге на данный момент неизвестны. Планируемое время вылета из Екатеринбурга в Магнитогорск 17:00 3 января, указано на онлайн-табло Кольцово. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что самолет, направлявшийся из Москвы во Владивосток, экстренно приземлился в аэропорту Кольцово. По словам очевидцев, экстренная посадка произошла из-за родов одной из пассажирок.
Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово
Скрин: онлайн-табло аэропорта Шереметьево
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Самолет, летящий из Москвы в Магнитогорск (Челябинская область), экстренно приземлился в Екатеринбурге. Это следует из информации на сайте московского аэропорта Шереметьево. Рейс SU 1428 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Магнитогорск был направлен в Екатеринбург, следует из данных онлайн-табло Шереметьево. Самолет сел в аэропорту Кольцово в 5:36 3 января. Причины приземления рейса в Екатеринбурге на данный момент неизвестны. Планируемое время вылета из Екатеринбурга в Магнитогорск 17:00 3 января, указано на онлайн-табло Кольцово. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что самолет, направлявшийся из Москвы во Владивосток, экстренно приземлился в аэропорту Кольцово. По словам очевидцев, экстренная посадка произошла из-за родов одной из пассажирок.