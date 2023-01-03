Самолет, летящий в Магнитогорск, экстренно сел в Екатеринбурге. Скрин

03 января 2023 в 07:08 Размер текста - 17 +

Самолет, летящий в Магнитогорск, экстренно приземлился в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет, летящий из Москвы в Магнитогорск (Челябинская область), экстренно приземлился в Екатеринбурге. Это следует из информации на сайте московского аэропорта Шереметьево. Рейс SU 1428 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Магнитогорск был направлен в Екатеринбург, следует из данных онлайн-табло Шереметьево. Самолет сел в аэропорту Кольцово в 5:36 3 января. Причины приземления рейса в Екатеринбурге на данный момент неизвестны. Планируемое время вылета из Екатеринбурга в Магнитогорск 17:00 3 января, указано на онлайн-табло Кольцово. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что самолет, направлявшийся из Москвы во Владивосток, экстренно приземлился в аэропорту Кольцово. По словам очевидцев, экстренная посадка произошла из-за родов одной из пассажирок. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Скрин: онлайн-табло аэропорта Шереметьево

Самолет, летящий из Москвы в Магнитогорск (Челябинская область), экстренно приземлился в Екатеринбурге. Это следует из информации на сайте московского аэропорта Шереметьево. Рейс SU 1428 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Магнитогорск был направлен в Екатеринбург, следует из данных онлайн-табло Шереметьево. Самолет сел в аэропорту Кольцово в 5:36 3 января. Причины приземления рейса в Екатеринбурге на данный момент неизвестны. Планируемое время вылета из Екатеринбурга в Магнитогорск 17:00 3 января, указано на онлайн-табло Кольцово. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что самолет, направлявшийся из Москвы во Владивосток, экстренно приземлился в аэропорту Кольцово. По словам очевидцев, экстренная посадка произошла из-за родов одной из пассажирок.