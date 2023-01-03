В пермской больнице объяснили очереди в новогодние праздники

В больнице Пермского края в новогодние праздники возникли очереди

04 января 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

В больнице имени Вагнера рассказали о колоссальной нагрузке на медиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Очереди в поликлиники в Березниках (Пермский край) связаны с наплывом пациентов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе краевой больницы имени Вагнера Дмитрий Загорак. Он назвал жалобы горожан в соцсетях на очереди обоснованными, отметив при этом, что нагрузка на медиков 3 января значительно выросла. Новость по теме Главный пермский детский травматолог: как избежать травм в период новогодних каникул «В соцсетях было много постов, связанных с очередями в поликлиниках. К сожалению, это действительно так. 3 января в поликлинику обратилось 1151 человек, оформлено 399 вызовов на дом. Во взрослую сеть пришло 673 человека, отработано 117 вызовов. В детскую обратилось 478 детей, обслужено 282 вызова. Это колоссальная нагрузка. Каждый врач перевыполнил свою нагрузку в три-четыре раза», — написал Загорак. Он также поблагодарил коллег за самоотверженный труд и призвал горожан проявить терпение. В минздраве Пермского края отмечали, что в новогодние праздники больницы работают в прежнем режиме. В поликлиниках будут дежурить увеличенное количество врачей, в том числе, терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи. Для пациентов доступны службы неотложной помощи, обеспечена вакцинация от коронавируса.

Очереди в поликлиники в Березниках (Пермский край) связаны с наплывом пациентов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе краевой больницы имени Вагнера Дмитрий Загорак. Он назвал жалобы горожан в соцсетях на очереди обоснованными, отметив при этом, что нагрузка на медиков 3 января значительно выросла. «В соцсетях было много постов, связанных с очередями в поликлиниках. К сожалению, это действительно так. 3 января в поликлинику обратилось 1151 человек, оформлено 399 вызовов на дом. Во взрослую сеть пришло 673 человека, отработано 117 вызовов. В детскую обратилось 478 детей, обслужено 282 вызова. Это колоссальная нагрузка. Каждый врач перевыполнил свою нагрузку в три-четыре раза», — написал Загорак. Он также поблагодарил коллег за самоотверженный труд и призвал горожан проявить терпение. В минздраве Пермского края отмечали, что в новогодние праздники больницы работают в прежнем режиме. В поликлиниках будут дежурить увеличенное количество врачей, в том числе, терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи. Для пациентов доступны службы неотложной помощи, обеспечена вакцинация от коронавируса.