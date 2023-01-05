05 января 2023
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03 января 2023

Самолет, с которого пришел сигнал бедствия, сел в Челябинске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт челябинск, аэропорт игорь курчатов
Самолет благополучно добрался до Челябинска Фото:

Боинг-737, летевший 5 января рейсом Москва-Челябинск и после подачи сигнала бедствия экстренно приземлившийся в Уфе, прибыл в Челябинск в пятницу. Информация об этом появилась на онлайн-табло челябинского аэропорта.

«Рейс „ДР 6569“ из Уфы прибыл. Время прибытия 00:32», — сообщается на табло.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Уфа», вылет в Челябинск состоялся в 23:49 по местному времени. Время в пути составило 43 минуты.

Самолет подал сигнал о бедствии спустя 1,5 часа после вылета из аэропорта Шереметьево. Предварительной причиной сигнала стал подозрительный предмет. Один из пассажиров отметил, что экипаж не дал возникнуть панике. Пилоты развернули судно и приземлились в Уфе. После осмотра борта лайнер вылетел в Челябинск. Рейс осуществляла авиакомпания «Победа». Позже выяснилось, что одного из пассажиров задержали силовики.

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Боинг-737, летевший 5 января рейсом Москва-Челябинск и после подачи сигнала бедствия экстренно приземлившийся в Уфе, прибыл в Челябинск в пятницу. Информация об этом появилась на онлайн-табло челябинского аэропорта. «Рейс „ДР 6569“ из Уфы прибыл. Время прибытия 00:32», — сообщается на табло. Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Уфа», вылет в Челябинск состоялся в 23:49 по местному времени. Время в пути составило 43 минуты. Самолет подал сигнал о бедствии спустя 1,5 часа после вылета из аэропорта Шереметьево. Предварительной причиной сигнала стал подозрительный предмет. Один из пассажиров отметил, что экипаж не дал возникнуть панике. Пилоты развернули судно и приземлились в Уфе. После осмотра борта лайнер вылетел в Челябинск. Рейс осуществляла авиакомпания «Победа». Позже выяснилось, что одного из пассажиров задержали силовики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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