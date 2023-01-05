Самолет, с которого пришел сигнал бедствия, сел в Челябинске. Скрин

06 января 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

Самолет благополучно добрался до Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Боинг-737, летевший 5 января рейсом Москва-Челябинск и после подачи сигнала бедствия экстренно приземлившийся в Уфе, прибыл в Челябинск в пятницу. Информация об этом появилась на онлайн-табло челябинского аэропорта. «Рейс „ДР 6569“ из Уфы прибыл. Время прибытия 00:32», — сообщается на табло. Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Уфа», вылет в Челябинск состоялся в 23:49 по местному времени. Время в пути составило 43 минуты. Самолет подал сигнал о бедствии спустя 1,5 часа после вылета из аэропорта Шереметьево. Предварительной причиной сигнала стал подозрительный предмет. Один из пассажиров отметил, что экипаж не дал возникнуть панике. Пилоты развернули судно и приземлились в Уфе. После осмотра борта лайнер вылетел в Челябинск. Рейс осуществляла авиакомпания «Победа». Позже выяснилось, что одного из пассажиров задержали силовики. Скрин онлайн-табло аэропорта Челябинска

Боинг-737, летевший 5 января рейсом Москва-Челябинск и после подачи сигнала бедствия экстренно приземлившийся в Уфе, прибыл в Челябинск в пятницу. Информация об этом появилась на онлайн-табло челябинского аэропорта. «Рейс „ДР 6569“ из Уфы прибыл. Время прибытия 00:32», — сообщается на табло. Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Уфа», вылет в Челябинск состоялся в 23:49 по местному времени. Время в пути составило 43 минуты. Самолет подал сигнал о бедствии спустя 1,5 часа после вылета из аэропорта Шереметьево. Предварительной причиной сигнала стал подозрительный предмет. Один из пассажиров отметил, что экипаж не дал возникнуть панике. Пилоты развернули судно и приземлились в Уфе. После осмотра борта лайнер вылетел в Челябинск. Рейс осуществляла авиакомпания «Победа». Позже выяснилось, что одного из пассажиров задержали силовики.