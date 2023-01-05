05 января 2023
04 января 2023
03 января 2023

Одного из пассажиров самолета Москва — Челябинск, экстренно севшего в Уфе, задержали силовики

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
Пассажиры заметили отсутствие одного из мужчин на борту Фото:

Силовики задержали одного из пассажиров самолета Москва-Челябинск, который в четверг экстренно сел в Уфе из-за подозрительного предмета. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Задержали одного из пассажиров. Это говорят пассажиры, я тоже не вижу этого парня, он бросался в глаза. Видно, его вычислили на земле с запрещенным предметом», — сообщил URA.RU очевидец.

Командир во время полета из Уфы в Челябинск сообщил пассажирам, что на борту был груз, который мог «нарушить безопасность полета». Из-за этого было принято решение посадить самолет в Уфе. В Челябинск из Уфы самолет вылетел в 23:15. Ориентировочно он прибудет в Челябинск 00:15.

Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево 5 января. Спустя 1,5 часа с борта поступил сигнал бедствия. Экипаж принял решение посадить самолет на запасном аэродроме в Уфе. Посадка прошла благополучно. Причиной сигнала стал обнаруженный на борту подозрительный предмет.

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Силовики задержали одного из пассажиров самолета Москва-Челябинск, который в четверг экстренно сел в Уфе из-за подозрительного предмета. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Задержали одного из пассажиров. Это говорят пассажиры, я тоже не вижу этого парня, он бросался в глаза. Видно, его вычислили на земле с запрещенным предметом», — сообщил URA.RU очевидец. Командир во время полета из Уфы в Челябинск сообщил пассажирам, что на борту был груз, который мог «нарушить безопасность полета». Из-за этого было принято решение посадить самолет в Уфе. В Челябинск из Уфы самолет вылетел в 23:15. Ориентировочно он прибудет в Челябинск 00:15. Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево 5 января. Спустя 1,5 часа с борта поступил сигнал бедствия. Экипаж принял решение посадить самолет на запасном аэродроме в Уфе. Посадка прошла благополучно. Причиной сигнала стал обнаруженный на борту подозрительный предмет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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