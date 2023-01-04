Аресты чиновников и проводы челябинцев на фронт. Фотоитоги-2022

За чем следила вся Челябинская область, 28 лучших кадров по версии URA.RU

05 января 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Поезд Деда Мороза привез в Челябинскую область в 2002 году много событий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Челябинской области, как и всей стране, 2022 год запомнился прежде всего СВО и последовавшей за ней частичной мобилизацией. Но была череда и других событий, ведь жизнь не останавливалась ни на миг. Давайте вспомним о прошедшем годе, посмотрев подборку самых ярких фотографий Вадима Ахметова. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Очки и маска — худшая пара ковидных лет. Даже первые лица Челябинской области оказались бессильны перед этой напастью. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После двухлетнего перерыва «на коронавирус» в Челябинске вновь состоялся парад Победы. Репетиции начались за две недели до 9 мая. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В реставрацию храма Александра Невского в Челябинске вложили миллиард рублей. И, судя по всему, это еще не конец. А вот и один из результатов — фрески работы учеников Виктора Васнецова появились под куполом церкви впервые после революции. Практически четверть века в здании храма квартировал Органный зал, но в 2010 году — после визита Патриарха Кирилла — его передали церкви. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В январе 2022 года руководитель РМК Игорь Алтушкин представил полпреду Владимиру Якушеву и губернатору Алексею Текслеру проект превращения Карабаша в лучший, если не идеальный малый город России. При этом уже сейчас вложения компании позволили Карабашу избавиться от сомнительной славы «самого грязного города планеты». Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В течение месяца за 20 победителей в ходе конкурса, проведенного Благотворительным фондом Русской медной компании в честь 200-летия города, проголосовали 5,5 тысячи горожан. Всего 26 января ключи вручили 43 карабашцам и членам их семей. По пять квартир получили врачи, учителя и воспитатели. Еще пять — победители спецноминации «Признание», в которой Благотворительный фонд РМК отметил работников бюджетной сферы и социально значимых учреждений за верность профессии. 10 квартир по решению председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина подарили ветеранам АО «Карабашмедь» и еще 13 — сотрудникам предприятия. Все квартиры находятся в первом доме нового жилого комплекса «Медный». Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В челябинском аэропорту имени Курчатова установили копию древней колесницы бронзового века, на которой ездили жители Аркаима. В мероприятии приняла участие учредитель Фонда социальных и культурных инициатив-2020, супруг губернатора области Ирина Текслер. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В феврале губернатор Алексей Текслер лично опробовал трассу автоспортивного комплекса «Трасса 74» в Челябинске. Любители скорости получили трибуны, новые треки, здание технического парка, кафе, освещение для ночных гонок. Тренироваться и соревноваться здесь смогут любители дрифтинга. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU А 30 июля глава региона открыл скейт-парк RCC Extreme. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сразу после него на площадку хлынули любители экстрима. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Один из самых любимых южноуральцами театров — кукольный — капитально отремонтировали к лету. Среди открывавших обновленный храм искусства — мэр Наталья Котова. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пластический гример Елена Рубцова создавала маски для театральных постановок. Сейчас, уже больше двух лет, Елена изготавливает протезы для восстановления внешнего облика человека после различных травм и утраты конечностей. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В марте из Челябинской области пошел поток гуманитарной помощи в Ростовскую область для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Подготовку продуктов питания, средств гигиены, детских товаров, канцелярских и прочего осуществляли волонтеры и активисты МГЕР, координировали поставку грузов специалисты Главного управления МЧС России по региону. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большой резонанс получила трагедия: два сотрудника следственного управления СКР по региону ввязались в драку на улице Челябинска. Один из ее участников погиб, а экс-следователя Дмитрия Зыкова взяли под арест. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несколько раз хедлайнером массовых мероприятий в Челябинске в этом году стала певица Клава Кока. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Громко начавшееся уголовное дело бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова забуксовало. Свидетели говорят, что считали (и считают) организованную им поездку на металлургическое предприятие обычным пресс-туром, а не рассекреченной проверкой. Потерпевшие в лице правительства области и министерства экологии отказываются признавать себя потерпевшими. Сам Безруков уже открыто говорит, что при благоприятном исходе дела покинет регион. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первые добровольцы в батальоны «Южный Урал» и «Южноуралец» отправились из Челябинска в середине июля. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спорт в Челябинске возраста не признает. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU И вполне совмещается с верой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Август. Челябинцы отмечают 92-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гостем митинга-концерта 23 сентября стал Дмитрий Харатьян. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двумя днями раньше была объявлена частичная мобилизация. Через неделю челябинцы провожали первых призванных в армию родных и близких. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Так челябинцы провожали на фронт родных и близких. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Собирали их всем миром. На фото — погрузка амуниции и отправка ее в учебный центр 90-й танковой дивизии в Чебаркуле. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Всего за две недели в Чебаркуле развернули полевой лагерь на 8 тысяч человек, оборудованный всем необходимым. Для строительно-монтажных работ были привлечены 46 предприятий региона и 14 предприятий транспортной отрасли. На месте возведения работали 470 человек из Челябинска, Магнитогорска, Озерска, Сатки, Чебаркуля, Миасса и других. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Там же, на Чебаркульском полигоне, проходило боевое слаживание. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего вице-мэра Челябинска Петра Конарева задержали 9 сентября: спецгруппа ФСБ перехватила его по пути в екатеринбургский аэропорт Кольцово, откуда он собирался улететь из России. Конареву инкриминируют многомиллионные взятки и создание ОПГ из пяти человек, обложивших данью владельцем незаконных ларьков в областном центре. Сейчас Конарев находится в СИЗО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Челябинской области, как и всей стране, 2022 год запомнился прежде всего СВО и последовавшей за ней частичной мобилизацией. Но была череда и других событий, ведь жизнь не останавливалась ни на миг. Давайте вспомним о прошедшем годе, посмотрев подборку самых ярких фотографий Вадима Ахметова. Очки и маска — худшая пара ковидных лет. Даже первые лица Челябинской области оказались бессильны перед этой напастью. После двухлетнего перерыва «на коронавирус» в Челябинске вновь состоялся парад Победы. Репетиции начались за две недели до 9 мая. В реставрацию храма Александра Невского в Челябинске вложили миллиард рублей. И, судя по всему, это еще не конец. А вот и один из результатов — фрески работы учеников Виктора Васнецова появились под куполом церкви впервые после революции. Практически четверть века в здании храма квартировал Органный зал, но в 2010 году — после визита Патриарха Кирилла — его передали церкви. В январе 2022 года руководитель РМК Игорь Алтушкин представил полпреду Владимиру Якушеву и губернатору Алексею Текслеру проект превращения Карабаша в лучший, если не идеальный малый город России. При этом уже сейчас вложения компании позволили Карабашу избавиться от сомнительной славы «самого грязного города планеты». В течение месяца за 20 победителей в ходе конкурса, проведенного Благотворительным фондом Русской медной компании в честь 200-летия города, проголосовали 5,5 тысячи горожан. Всего 26 января ключи вручили 43 карабашцам и членам их семей. По пять квартир получили врачи, учителя и воспитатели. Еще пять — победители спецноминации «Признание», в которой Благотворительный фонд РМК отметил работников бюджетной сферы и социально значимых учреждений за верность профессии. 10 квартир по решению председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина подарили ветеранам АО «Карабашмедь» и еще 13 — сотрудникам предприятия. Все квартиры находятся в первом доме нового жилого комплекса «Медный». В челябинском аэропорту имени Курчатова установили копию древней колесницы бронзового века, на которой ездили жители Аркаима. В мероприятии приняла участие учредитель Фонда социальных и культурных инициатив-2020, супруг губернатора области Ирина Текслер. В феврале губернатор Алексей Текслер лично опробовал трассу автоспортивного комплекса «Трасса 74» в Челябинске. Любители скорости получили трибуны, новые треки, здание технического парка, кафе, освещение для ночных гонок. Тренироваться и соревноваться здесь смогут любители дрифтинга. А 30 июля глава региона открыл скейт-парк RCC Extreme. Сразу после него на площадку хлынули любители экстрима. Один из самых любимых южноуральцами театров — кукольный — капитально отремонтировали к лету. Среди открывавших обновленный храм искусства — мэр Наталья Котова. Пластический гример Елена Рубцова создавала маски для театральных постановок. Сейчас, уже больше двух лет, Елена изготавливает протезы для восстановления внешнего облика человека после различных травм и утраты конечностей. В марте из Челябинской области пошел поток гуманитарной помощи в Ростовскую область для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Подготовку продуктов питания, средств гигиены, детских товаров, канцелярских и прочего осуществляли волонтеры и активисты МГЕР, координировали поставку грузов специалисты Главного управления МЧС России по региону. Большой резонанс получила трагедия: два сотрудника следственного управления СКР по региону ввязались в драку на улице Челябинска. Один из ее участников погиб, а экс-следователя Дмитрия Зыкова взяли под арест. Несколько раз хедлайнером массовых мероприятий в Челябинске в этом году стала певица Клава Кока. Громко начавшееся уголовное дело бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова забуксовало. Свидетели говорят, что считали (и считают) организованную им поездку на металлургическое предприятие обычным пресс-туром, а не рассекреченной проверкой. Потерпевшие в лице правительства области и министерства экологии отказываются признавать себя потерпевшими. Сам Безруков уже открыто говорит, что при благоприятном исходе дела покинет регион. Первые добровольцы в батальоны «Южный Урал» и «Южноуралец» отправились из Челябинска в середине июля. Спорт в Челябинске возраста не признает. И вполне совмещается с верой Август. Челябинцы отмечают 92-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск. Гостем митинга-концерта 23 сентября стал Дмитрий Харатьян. Двумя днями раньше была объявлена частичная мобилизация. Через неделю челябинцы провожали первых призванных в армию родных и близких. Так челябинцы провожали на фронт родных и близких. Собирали их всем миром. На фото — погрузка амуниции и отправка ее в учебный центр 90-й танковой дивизии в Чебаркуле. Всего за две недели в Чебаркуле развернули полевой лагерь на 8 тысяч человек, оборудованный всем необходимым. Для строительно-монтажных работ были привлечены 46 предприятий региона и 14 предприятий транспортной отрасли. На месте возведения работали 470 человек из Челябинска, Магнитогорска, Озерска, Сатки, Чебаркуля, Миасса и других. Там же, на Чебаркульском полигоне, проходило боевое слаживание. Бывшего вице-мэра Челябинска Петра Конарева задержали 9 сентября: спецгруппа ФСБ перехватила его по пути в екатеринбургский аэропорт Кольцово, откуда он собирался улететь из России. Конареву инкриминируют многомиллионные взятки и создание ОПГ из пяти человек, обложивших данью владельцем незаконных ларьков в областном центре. Сейчас Конарев находится в СИЗО.