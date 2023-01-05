Названа причина экстренной посадки самолета Москва — Челябинск

Причиной экстренной посадки самолета Москва — Челябинск в Уфе стал подозрительный предмет на борту
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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, аэропорт уфа, терминал2
Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Уфы Фото:

Причиной сигнала бедствия на борту Boeing 737, выполнявшего 5 января рейс из Шереметьево (Москва) в Челябинск, стало обнаружение подозрительного предмета на борту. Сразу же после находки сигнал был направлен в авиационные службы.

«Из-за обнаружения подозрительного предмета экипаж подал сигнал бедствия. Экипаж принял решение произвести экстренную посадку на запасной аэродром», — сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Уфы.

На борту находилось 189 пассажиров и шесть членов экипажа. Сейчас пассажиры находятся в «стерильной» зоне аэропорта, борт проверяют силовики.

Сообщение о бедствии поступило с борта спустя 1,5 часа после вылета. Экипаж развернул самолет и удачно приземлился в Уфе.

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Причиной сигнала бедствия на борту Boeing 737, выполнявшего 5 января рейс из Шереметьево (Москва) в Челябинск, стало обнаружение подозрительного предмета на борту. Сразу же после находки сигнал был направлен в авиационные службы. «Из-за обнаружения подозрительного предмета экипаж подал сигнал бедствия. Экипаж принял решение произвести экстренную посадку на запасной аэродром», — сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Уфы. На борту находилось 189 пассажиров и шесть членов экипажа. Сейчас пассажиры находятся в «стерильной» зоне аэропорта, борт проверяют силовики. Сообщение о бедствии поступило с борта спустя 1,5 часа после вылета. Экипаж развернул самолет и удачно приземлился в Уфе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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