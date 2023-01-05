Названа причина экстренной посадки самолета Москва — Челябинск

Причиной экстренной посадки самолета Москва — Челябинск в Уфе стал подозрительный предмет на борту

05 января 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Уфы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Причиной сигнала бедствия на борту Boeing 737, выполнявшего 5 января рейс из Шереметьево (Москва) в Челябинск, стало обнаружение подозрительного предмета на борту. Сразу же после находки сигнал был направлен в авиационные службы. «Из-за обнаружения подозрительного предмета экипаж подал сигнал бедствия. Экипаж принял решение произвести экстренную посадку на запасной аэродром», — сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Уфы. На борту находилось 189 пассажиров и шесть членов экипажа. Сейчас пассажиры находятся в «стерильной» зоне аэропорта, борт проверяют силовики. Сообщение о бедствии поступило с борта спустя 1,5 часа после вылета. Экипаж развернул самолет и удачно приземлился в Уфе.

Причиной сигнала бедствия на борту Boeing 737, выполнявшего 5 января рейс из Шереметьево (Москва) в Челябинск, стало обнаружение подозрительного предмета на борту. Сразу же после находки сигнал был направлен в авиационные службы. «Из-за обнаружения подозрительного предмета экипаж подал сигнал бедствия. Экипаж принял решение произвести экстренную посадку на запасной аэродром», — сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Уфы. На борту находилось 189 пассажиров и шесть членов экипажа. Сейчас пассажиры находятся в «стерильной» зоне аэропорта, борт проверяют силовики. Сообщение о бедствии поступило с борта спустя 1,5 часа после вылета. Экипаж развернул самолет и удачно приземлился в Уфе.