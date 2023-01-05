Самолет Москва — Челябинск, подавший сигнал бедствия, сел в Уфе

Самолет развернулся и удачно приземлился в аэропорту Уфы
Boeing 737, выполнявший 5 января рейс из Шереметьево в Челябинск и подавший сигнал бедствия, благополучно сел в Уфе. Причины внеплановой посадки не уточняются.
«Сигнал бедствия подан через 1,5 часа после вылета. Борт развернули в Уфу», — сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Самолет благополучно приземлился. Рейс выполняет авиакомпания «Победа».
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