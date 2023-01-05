Самолет Москва — Челябинск, подавший сигнал бедствия, сел в Уфе

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Самолеты. Москва , аэропорт, самолет, авиаперевозки
Самолет развернулся и удачно приземлился в аэропорту Уфы Фото:

Boeing 737, выполнявший 5 января рейс из Шереметьево в Челябинск и подавший сигнал бедствия, благополучно сел в Уфе. Причины внеплановой посадки не уточняются.

«Сигнал бедствия подан через 1,5 часа после вылета. Борт развернули в Уфу», — сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Самолет благополучно приземлился. Рейс выполняет авиакомпания «Победа».

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Boeing 737, выполнявший 5 января рейс из Шереметьево в Челябинск и подавший сигнал бедствия, благополучно сел в Уфе. Причины внеплановой посадки не уточняются. «Сигнал бедствия подан через 1,5 часа после вылета. Борт развернули в Уфу», — сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Самолет благополучно приземлился. Рейс выполняет авиакомпания «Победа».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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