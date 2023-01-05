Самолет Москва — Челябинск, подавший сигнал бедствия, сел в Уфе

05 января 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Самолет развернулся и удачно приземлился в аэропорту Уфы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Boeing 737, выполнявший 5 января рейс из Шереметьево в Челябинск и подавший сигнал бедствия, благополучно сел в Уфе. Причины внеплановой посадки не уточняются. «Сигнал бедствия подан через 1,5 часа после вылета. Борт развернули в Уфу», — сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Самолет благополучно приземлился. Рейс выполняет авиакомпания «Победа».

Boeing 737, выполнявший 5 января рейс из Шереметьево в Челябинск и подавший сигнал бедствия, благополучно сел в Уфе. Причины внеплановой посадки не уточняются. «Сигнал бедствия подан через 1,5 часа после вылета. Борт развернули в Уфу», — сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Самолет благополучно приземлился. Рейс выполняет авиакомпания «Победа».