Сенатор Пушков допустил прямой конфликт России и НАТО из-за решения Макрона

07 января 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков заявил, что передача БМП не изменит ход СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине боевые машины пехоты (БМП) может привести к столкновению между Россией и НАТО. Об этом заявил сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков «Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход боевых действий не изменит. Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией», — написал в своем telegram-канале . По его словам, это решение указывает на ожесточенность европейских политиков по отношению к России. Макрон пообещал Украине западные БМП AMX-10 RC. Отправка тяжелой техники является переходом «красной черты» в конфликте России и Украины, заявила британская газета The Daily Telegraph. Германия и США также решили отправить БМП украинской армии. В Германии пообещали, что вооружение передадут в первом квартале этого года, сообщает деловое издание «Взгляд».

Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине боевые машины пехоты (БМП) может привести к столкновению между Россией и НАТО. Об этом заявил сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков «Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход боевых действий не изменит. Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией», — написал в своем telegram-канале. По его словам, это решение указывает на ожесточенность европейских политиков по отношению к России. Макрон пообещал Украине западные БМП AMX-10 RC. Отправка тяжелой техники является переходом «красной черты» в конфликте России и Украины, заявила британская газета The Daily Telegraph. Германия и США также решили отправить БМП украинской армии. В Германии пообещали, что вооружение передадут в первом квартале этого года, сообщает деловое издание «Взгляд».