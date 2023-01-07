Сенатор Пушков допустил прямой конфликт России и НАТО из-за решения Макрона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков заявил, что передача БМП не изменит ход СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине боевые машины пехоты (БМП) может привести к столкновению между Россией и НАТО. Об этом заявил сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков

«Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход боевых действий не изменит. Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией», — написал в своем telegram-канале. По его словам, это решение указывает на ожесточенность европейских политиков по отношению к России.

Макрон пообещал Украине западные БМП AMX-10 RC. Отправка тяжелой техники является переходом «красной черты» в конфликте России и Украины, заявила британская газета The Daily Telegraph. Германия и США также решили отправить БМП украинской армии. В Германии пообещали, что вооружение передадут в первом квартале этого года, сообщает деловое издание «Взгляд».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине боевые машины пехоты (БМП) может привести к столкновению между Россией и НАТО. Об этом заявил сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков «Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход боевых действий не изменит. Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией», — написал в своем telegram-канале. По его словам, это решение указывает на ожесточенность европейских политиков по отношению к России. Макрон пообещал Украине западные БМП AMX-10 RC. Отправка тяжелой техники является переходом «красной черты» в конфликте России и Украины, заявила британская газета The Daily Telegraph. Германия и США также решили отправить БМП украинской армии. В Германии пообещали, что вооружение передадут в первом квартале этого года, сообщает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...