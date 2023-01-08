Аномальные морозы оставят Челябинскую область в середине недели. Скрин

09 января 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

До четверга в Челябинской области сохранятся более чем 30-градусные морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более чем 30-градусные морозы, сковавшие Челябинскую область, отступят к 12 января. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра. «В ночь на вторник, 10 января, температура в Челябинской области опустится до минус 40 градусов, а в ночь на 11 января до минус 34. Днем 10 января термометры покажут до минус 29 градусов, а днем среды — 14-19 градусов мороза. Существенно теплее будут последующие сутки 12 января: 17—22 ниже нуля ночью и 10—15 градусов мороза днем», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. Осадков не ожидается. Дискомфорт от мороза усугубит сильный ветер — порывы будут достигать 12-15 метров в секунду. Резкое похолодание пришло в Челябинскую область накануне первой рабочей недели 2023 года. В школах ряда муниципалитетов приняли решение о продлении каникул. В Челябинске, где температура упала ниже 30 градусов, были отменены школьные занятия в первую и вторую смену для всех классов. Также пришлось отменить ряд междугородных автобусных рейсов, а таксисты вдвое увеличили цены. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

Более чем 30-градусные морозы, сковавшие Челябинскую область, отступят к 12 января. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра. «В ночь на вторник, 10 января, температура в Челябинской области опустится до минус 40 градусов, а в ночь на 11 января до минус 34. Днем 10 января термометры покажут до минус 29 градусов, а днем среды — 14-19 градусов мороза. Существенно теплее будут последующие сутки 12 января: 17—22 ниже нуля ночью и 10—15 градусов мороза днем», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. Осадков не ожидается. Дискомфорт от мороза усугубит сильный ветер — порывы будут достигать 12-15 метров в секунду. Резкое похолодание пришло в Челябинскую область накануне первой рабочей недели 2023 года. В школах ряда муниципалитетов приняли решение о продлении каникул. В Челябинске, где температура упала ниже 30 градусов, были отменены школьные занятия в первую и вторую смену для всех классов. Также пришлось отменить ряд междугородных автобусных рейсов, а таксисты вдвое увеличили цены.