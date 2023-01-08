08 января 2023

Аномальные морозы оставят Челябинскую область в середине недели. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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До четверга в Челябинской области сохранятся более чем 30-градусные морозы Фото:

Более чем 30-градусные морозы, сковавшие Челябинскую область, отступят к 12 января. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра.

«В ночь на вторник, 10 января, температура в Челябинской области опустится до минус 40 градусов, а в ночь на 11 января до минус 34. Днем 10 января термометры покажут до минус 29 градусов, а днем среды — 14-19 градусов мороза. Существенно теплее будут последующие сутки 12 января: 17—22 ниже нуля ночью и 10—15 градусов мороза днем», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

Осадков не ожидается. Дискомфорт от мороза усугубит сильный ветер — порывы будут достигать 12-15 метров в секунду.

Резкое похолодание пришло в Челябинскую область накануне первой рабочей недели 2023 года. В школах ряда муниципалитетов приняли решение о продлении каникул. В Челябинске, где температура упала ниже 30 градусов, были отменены школьные занятия в первую и вторую смену для всех классов. Также пришлось отменить ряд междугородных автобусных рейсов, а таксисты вдвое увеличили цены.

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Более чем 30-градусные морозы, сковавшие Челябинскую область, отступят к 12 января. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра. «В ночь на вторник, 10 января, температура в Челябинской области опустится до минус 40 градусов, а в ночь на 11 января до минус 34. Днем 10 января термометры покажут до минус 29 градусов, а днем среды — 14-19 градусов мороза. Существенно теплее будут последующие сутки 12 января: 17—22 ниже нуля ночью и 10—15 градусов мороза днем», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. Осадков не ожидается. Дискомфорт от мороза усугубит сильный ветер — порывы будут достигать 12-15 метров в секунду. Резкое похолодание пришло в Челябинскую область накануне первой рабочей недели 2023 года. В школах ряда муниципалитетов приняли решение о продлении каникул. В Челябинске, где температура упала ниже 30 градусов, были отменены школьные занятия в первую и вторую смену для всех классов. Также пришлось отменить ряд междугородных автобусных рейсов, а таксисты вдвое увеличили цены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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