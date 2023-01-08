В Челябинской области из-за морозов отменили междугородние автобусные рейсы

Из-за аномальных холодов в Челябинской области отменили 16 автобусных рейсов
В Челябинске из-за морозов отменили междугородние автобусные маршруты. Об этом 9 января сообщила областная служба перевозчиков.
«В связи с аномальными холодами 9 января были отменены 16 рейсов. Приостановлены маршруты в Костанай, Курган, Рудный, Куртамыш, Уфу, Нязепетровск, Увильды, Златоуст, Карабаш, Каракульское и Екатеринбург», — уточнили в объявлении.
Ранее сообщалось, что в Челябинске продолжают отменять междугородние автобусные рейсы. Накануне были отменены девять рейсов: в Уфу, Златоуст, Ашу, Казань, Месягутово, Лисаковск и Нязепетровск.
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