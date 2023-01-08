08 января 2023
07 января 2023

В Челябинской области из-за морозов отменили междугородние автобусные рейсы

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Из-за аномальных холодов в Челябинской области отменили 16 автобусных рейсов Фото:

В Челябинске из-за морозов отменили междугородние автобусные маршруты. Об этом 9 января сообщила областная служба перевозчиков.

«В связи с аномальными холодами 9 января были отменены 16 рейсов. Приостановлены маршруты в Костанай, Курган, Рудный, Куртамыш, Уфу, Нязепетровск, Увильды, Златоуст, Карабаш, Каракульское и Екатеринбург», — уточнили в объявлении.

Ранее сообщалось, что в Челябинске продолжают отменять междугородние автобусные рейсы. Накануне были отменены девять рейсов: в Уфу, Златоуст, Ашу, Казань, Месягутово, Лисаковск и Нязепетровск.

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В Челябинске из-за морозов отменили междугородние автобусные маршруты. Об этом 9 января сообщила областная служба перевозчиков. «В связи с аномальными холодами 9 января были отменены 16 рейсов. Приостановлены маршруты в Костанай, Курган, Рудный, Куртамыш, Уфу, Нязепетровск, Увильды, Златоуст, Карабаш, Каракульское и Екатеринбург», — уточнили в объявлении. Ранее сообщалось, что в Челябинске продолжают отменять междугородние автобусные рейсы. Накануне были отменены девять рейсов: в Уфу, Златоуст, Ашу, Казань, Месягутово, Лисаковск и Нязепетровск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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