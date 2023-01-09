Первая выпущенная с территории Британии ракета не смогла выйти на орбиту из-за аномалии

Для Великобритании это был первый в истории запускФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
Калифорнийская компания Virgin Orbit сообщила о неудаче при запуске ракеты LauncherOne с борта самолета-носителя. Старт впервые осуществлялся с территории Великобритании.
«Virgin Orbit заявила об аномалии при запуске. Это помешало ракете выйти на орбиту», — пишет Reuters.
Ракета должна была вывести на орбиту девять спутников, принадлежащих в том числе британскому Минобороны и Нацуправлению военно-космической разведки США. Старт самолета Boeing 747 с ракетой, которая крепиться под его крылом, прошел с аэродрома Ньюки-Корнуолл. Когда самолет достиг нужной высоты, на ракете включился двигатель, но после отделения первой ступени она не смогла выйти на штатную орбиту.
В июле 2022 года сообщалось, что NASA и Роскосмос подписали соглашение о совместных перекрестных перелетах. Страны намерены сотрудничать в рамках программы МКС, а также для эффективной реализации проектов по исследованию космоса.
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Калифорнийская компания Virgin Orbit сообщила о неудаче при запуске ракеты LauncherOne с борта самолета-носителя. Старт впервые осуществлялся с территории Великобритании. «Virgin Orbit заявила об аномалии при запуске. Это помешало ракете выйти на орбиту», — пишет Reuters. Ракета должна была вывести на орбиту девять спутников, принадлежащих в том числе британскому Минобороны и Нацуправлению военно-космической разведки США. Старт самолета Boeing 747 с ракетой, которая крепиться под его крылом, прошел с аэродрома Ньюки-Корнуолл. Когда самолет достиг нужной высоты, на ракете включился двигатель, но после отделения первой ступени она не смогла выйти на штатную орбиту. В июле 2022 года сообщалось, что NASA и Роскосмос подписали соглашение о совместных перекрестных перелетах. Страны намерены сотрудничать в рамках программы МКС, а также для эффективной реализации проектов по исследованию космоса.