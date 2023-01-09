09 января 2023

Первая выпущенная с территории Британии ракета не смогла выйти на орбиту из-за аномалии

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, спутник, запуск ракеты, ВМФ, космодром плесецк, ракета-носитель, глонасс-м, союз-21б, в небе
Для Великобритании это был первый в истории запуск Фото:

Калифорнийская компания Virgin Orbit сообщила о неудаче при запуске ракеты LauncherOne с борта самолета-носителя. Старт впервые осуществлялся с территории Великобритании.

«Virgin Orbit заявила об аномалии при запуске. Это помешало ракете выйти на орбиту», — пишет Reuters.

Ракета должна была вывести на орбиту девять спутников, принадлежащих в том числе британскому Минобороны и Нацуправлению военно-космической разведки США. Старт самолета Boeing 747 с ракетой, которая крепиться под его крылом, прошел с аэродрома Ньюки-Корнуолл. Когда самолет достиг нужной высоты, на ракете включился двигатель, но после отделения первой ступени она не смогла выйти на штатную орбиту.

В июле 2022 года сообщалось, что NASA и Роскосмос подписали соглашение о совместных перекрестных перелетах. Страны намерены сотрудничать в рамках программы МКС, а также для эффективной реализации проектов по исследованию космоса.

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Калифорнийская компания Virgin Orbit сообщила о неудаче при запуске ракеты LauncherOne с борта самолета-носителя. Старт впервые осуществлялся с территории Великобритании. «Virgin Orbit заявила об аномалии при запуске. Это помешало ракете выйти на орбиту», — пишет Reuters. Ракета должна была вывести на орбиту девять спутников, принадлежащих в том числе британскому Минобороны и Нацуправлению военно-космической разведки США. Старт самолета Boeing 747 с ракетой, которая крепиться под его крылом, прошел с аэродрома Ньюки-Корнуолл. Когда самолет достиг нужной высоты, на ракете включился двигатель, но после отделения первой ступени она не смогла выйти на штатную орбиту. В июле 2022 года сообщалось, что NASA и Роскосмос подписали соглашение о совместных перекрестных перелетах. Страны намерены сотрудничать в рамках программы МКС, а также для эффективной реализации проектов по исследованию космоса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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