Мэр из ХМАО назначил себе первого зама

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой одним из первых мэров в ХМАО назначил первого заместителя в администрации. Эту позицию занял Руслан Марценковский, сообщили в пресс-службе мэрии района.
«9 января Руслан Марценковский назначен первым заместителем главы Сургутского района. Также расширен его функционал — теперь он будет отвечать за безопасность муниципалитета и укрепление межнациональных отношений на территории района», — подтвердили информацию в пресс-службе администрации Сургутского района.
Ранее URA.RU рассказывало, ранее такой должности в штатном расписании администрации Сургутского района не было. Однако, окружные власти рекомендовали такую модель в школе мэров в Нягани. Такая структура реализована в правительстве региона. Там первый вице-губернатор отмечает за общественные коммуникации, молодежную политику, кадры.
Руслан Марценковский отвечал за эти же направления, только на должности обычного зама. И специально под него ввели эту ставку в штатном расписании.
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