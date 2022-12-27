Мэр из ХМАО обзаведется первым замом после установок из Ханты-Мансийска

28 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Руслана Марценковского прочат на должность первого зама главы администрации Сургутского района Андрея Трубецкого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Сургутского района Андрей Трубецкой собирается одним из первых мэров в ХМАО по рекомендации окружных властей ввести должность первого заместителя в администрации. На эту позицию прочат Руслана Марценковского, который уже сейчас является заместителем Трубецкого. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Модель с первым замом была рекомендована югорским главам летом, когда они вместе собирались в школе мэров в Нягани. Такая структура реализована в окружном правительстве. Там первый вице-губернатор отмечает за общественные коммуникации, молодежную политику, кадры. Сейчас эти направления являются приоритетными. Мэрам в свою очередь рекомендовали обзавестись замами с похожим функционалом. Трубецкой на этой позиции видит Марценковского, который уже отвечает за эти направления, но в ранге обычного зама, а не первого. Теперь для начала необходимо ввести такую ставку в штатное расписание», — рассказал инсайдер. На сайте думы Сургутского района указано, что решение об изменении структуры администрации уже принято. «Первый заместитель главы Сургутского района отвечает за юридический комитет, управления по информации, общественных связей, кадров и общественной безопасности. Кроме того, в его обязанности будет входить руководство управлением по организации деятельности администрации», — отмечается в документе на сайте думы района. Получить оперативный комментарий от Марценковского не удалось. В пресс-службе района заявили URA.RU, что он находится в рабочей поездке. Ранее URA.RU сообщало, что Марценковский стал заместителем главы Сургутского района три года назад. До этого он занимал пост начальника управления культуры, туризма и спорта в районной администрации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой собирается одним из первых мэров в ХМАО по рекомендации окружных властей ввести должность первого заместителя в администрации. На эту позицию прочат Руслана Марценковского, который уже сейчас является заместителем Трубецкого. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Модель с первым замом была рекомендована югорским главам летом, когда они вместе собирались в школе мэров в Нягани. Такая структура реализована в окружном правительстве. Там первый вице-губернатор отмечает за общественные коммуникации, молодежную политику, кадры. Сейчас эти направления являются приоритетными. Мэрам в свою очередь рекомендовали обзавестись замами с похожим функционалом. Трубецкой на этой позиции видит Марценковского, который уже отвечает за эти направления, но в ранге обычного зама, а не первого. Теперь для начала необходимо ввести такую ставку в штатное расписание», — рассказал инсайдер. На сайте думы Сургутского района указано, что решение об изменении структуры администрации уже принято. «Первый заместитель главы Сургутского района отвечает за юридический комитет, управления по информации, общественных связей, кадров и общественной безопасности. Кроме того, в его обязанности будет входить руководство управлением по организации деятельности администрации», — отмечается в документе на сайте думы района. Получить оперативный комментарий от Марценковского не удалось. В пресс-службе района заявили URA.RU, что он находится в рабочей поездке. Ранее URA.RU сообщало, что Марценковский стал заместителем главы Сургутского района три года назад. До этого он занимал пост начальника управления культуры, туризма и спорта в районной администрации.