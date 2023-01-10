Воспитателя интерната в Сатке арестовали за истязания ребенка

Женщина истязала ребенка на протяжении трех лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сатке Челябинской области помещена под домашний арест воспитатель дома-интерната, обвиняемая в систематическом нанесении побоев ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Воспитателю дома-интерната предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.„г“ ч.2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, воспитатель истязала ребенка в течение трех лет, с 2020 по 2022 годы. В ведомстве добавили, что уголовное дело находится в финальной стадии расследования.

Ранее в Сатке пьяный 42-летний мужчина забил до смерти своего 66-летнего отца-инвалида металлическим костылем. Суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима.