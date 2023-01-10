Воспитателя интерната в Сатке арестовали за истязания ребенка

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Мера пресечения для шести участников массовых беспорядков в Цыганском поселке. Екатеринбург, сизо, автозак, заключенные, конвой, арест, заключение, тюрьма, полиция
Женщина истязала ребенка на протяжении трех лет Фото:

В Сатке Челябинской области помещена под домашний арест воспитатель дома-интерната, обвиняемая в систематическом нанесении побоев ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Воспитателю дома-интерната предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.„г“ ч.2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, воспитатель истязала ребенка в течение трех лет, с 2020 по 2022 годы. В ведомстве добавили, что уголовное дело находится в финальной стадии расследования.

Ранее в Сатке пьяный 42-летний мужчина забил до смерти своего 66-летнего отца-инвалида металлическим костылем. Суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима.

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В Сатке Челябинской области помещена под домашний арест воспитатель дома-интерната, обвиняемая в систематическом нанесении побоев ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «Воспитателю дома-интерната предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.„г“ ч.2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, воспитатель истязала ребенка в течение трех лет, с 2020 по 2022 годы. В ведомстве добавили, что уголовное дело находится в финальной стадии расследования. Ранее в Сатке пьяный 42-летний мужчина забил до смерти своего 66-летнего отца-инвалида металлическим костылем. Суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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