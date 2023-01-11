Муж свердловчанки, у которой остались пятеро детей, перед ее смертью уезжал из дома

Свердловчанин уезжал работать на машине в Екатеринбург Анна Майорова © URA.RU

Муж жительницы села Коптелово (Свердловская область) Любови Белюшиной, которую нашли мертвой в лесу у Режевского тракта, уезжал работать в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. У Белюшиной остались пятеро детей, которых забрали органы опеки.

«Он ездил работать в Екатеринбург. Не знаю, где именно он работал, но ездил туда на машине. Вроде бы был на работе вахтовым методом», – сообщила местная жительница.

Она подчеркнула, что несмотря на отъезды, пара никогда не ссорилась и уделяла время детям. Их вместе видели на прогулках и праздниках.

Муж Белюшиной сообщил о ее пропаже в полицию 22 декабря. Силовики совместно с добровольцами искали женщину в лесу, и нашли тело на Режевском тракте. Мужчину пригласили на полиграф, после чего задержали и теперь готовят к суду. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, труп, засыпанный снегом, нашли в ельнике.