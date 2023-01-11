Муж свердловчанки, у которой остались пятеро детей, перед ее смертью уезжал из дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праворульная машина. Екатеринбург, водитель, руль, салон автомобиля, автомобиль, за рулем, вождение, правый руль, машина, праворульные автомобили
Свердловчанин уезжал работать на машине в Екатеринбург

Муж жительницы села Коптелово (Свердловская область) Любови Белюшиной, которую нашли мертвой в лесу у Режевского тракта, уезжал работать в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. У Белюшиной остались пятеро детей, которых забрали органы опеки.

«Он ездил работать в Екатеринбург. Не знаю, где именно он работал, но ездил туда на машине. Вроде бы был на работе вахтовым методом», – сообщила местная жительница.

Она подчеркнула, что несмотря на отъезды, пара никогда не ссорилась и уделяла время детям. Их вместе видели на прогулках и праздниках.

Муж Белюшиной сообщил о ее пропаже в полицию 22 декабря. Силовики совместно с добровольцами искали женщину в лесу, и нашли тело на Режевском тракте. Мужчину пригласили на полиграф, после чего задержали и теперь готовят к суду. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, труп, засыпанный снегом, нашли в ельнике.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Муж жительницы села Коптелово (Свердловская область) Любови Белюшиной, которую нашли мертвой в лесу у Режевского тракта, уезжал работать в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. У Белюшиной остались пятеро детей, которых забрали органы опеки. «Он ездил работать в Екатеринбург. Не знаю, где именно он работал, но ездил туда на машине. Вроде бы был на работе вахтовым методом», – сообщила местная жительница. Она подчеркнула, что несмотря на отъезды, пара никогда не ссорилась и уделяла время детям. Их вместе видели на прогулках и праздниках. Муж Белюшиной сообщил о ее пропаже в полицию 22 декабря. Силовики совместно с добровольцами искали женщину в лесу, и нашли тело на Режевском тракте. Мужчину пригласили на полиграф, после чего задержали и теперь готовят к суду. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, труп, засыпанный снегом, нашли в ельнике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...