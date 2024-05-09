Мама челябинца, погибшего утром в аварии на остановке, выложила в соцсети пост. Скрин

10 мая 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

Женщина написала трогательный пост в соцсети Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Мама челябинца, который утром 10 мая в результате аварии погиб на остановке в Металлургического районе, выложила в соцсети трогательный пост. Женщина написала, что сегодня убили ее сына, которому было всего 20 лет. «Сегодня убили моего сына, мою кровинушку на остановке Дегтярева-60-лет. Ему было всего 20 [лет]», — написала женщина в группе «Подслушано ЧМЗ (Official) в социальной сети «ВКонтакте». К посту она приложила совместную с сыном фотографию. Авария на улице Дегтярева произошла 10 мая утром. Из-за столкновения Peugeot и Honda Civic, японская легковушка влетела в остановку, где в это время находились люди. Один из пострадавших скончался на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. Обстоятельства произошедшего выясняются. Погибшему утром в Челябинске на остановке парню было всего 20 лет Группа «Подслушано ЧМЗ (Official) в социальной сети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мама челябинца, который утром 10 мая в результате аварии погиб на остановке в Металлургического районе, выложила в соцсети трогательный пост. Женщина написала, что сегодня убили ее сына, которому было всего 20 лет. «Сегодня убили моего сына, мою кровинушку на остановке Дегтярева-60-лет. Ему было всего 20 [лет]», — написала женщина в группе «Подслушано ЧМЗ (Official) в социальной сети «ВКонтакте». К посту она приложила совместную с сыном фотографию. Авария на улице Дегтярева произошла 10 мая утром. Из-за столкновения Peugeot и Honda Civic, японская легковушка влетела в остановку, где в это время находились люди. Один из пострадавших скончался на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. Обстоятельства произошедшего выясняются.