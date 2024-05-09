09 мая 2024

Мама челябинца, погибшего утром в аварии на остановке, выложила в соцсети пост. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина написала трогательный пост в соцсети Фото:

Мама челябинца, который утром 10 мая в результате аварии погиб на остановке в Металлургического районе, выложила в соцсети трогательный пост. Женщина написала, что сегодня убили ее сына, которому было всего 20 лет.

«Сегодня убили моего сына, мою кровинушку на остановке Дегтярева-60-лет. Ему было всего 20 [лет]», — написала женщина в группе «Подслушано ЧМЗ (Official) в социальной сети «ВКонтакте». К посту она приложила совместную с сыном фотографию.

Авария на улице Дегтярева произошла 10 мая утром. Из-за столкновения Peugeot и Honda Civic, японская легковушка влетела в остановку, где в это время находились люди. Один из пострадавших скончался на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Погибшему утром в Челябинске на остановке парню было всего 20 лет
Погибшему утром в Челябинске на остановке парню было всего 20 лет

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Мама челябинца, который утром 10 мая в результате аварии погиб на остановке в Металлургического районе, выложила в соцсети трогательный пост. Женщина написала, что сегодня убили ее сына, которому было всего 20 лет. «Сегодня убили моего сына, мою кровинушку на остановке Дегтярева-60-лет. Ему было всего 20 [лет]», — написала женщина в группе «Подслушано ЧМЗ (Official) в социальной сети «ВКонтакте». К посту она приложила совместную с сыном фотографию. Авария на улице Дегтярева произошла 10 мая утром. Из-за столкновения Peugeot и Honda Civic, японская легковушка влетела в остановку, где в это время находились люди. Один из пострадавших скончался на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. Обстоятельства произошедшего выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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