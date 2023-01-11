В полиции ХМАО ждут ротации среди начальства после отчета генералу

11 января 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В конце января в ХМАО состоится итоговая коллегия УМВД Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО в конце января состоится итоговая коллегия органов внутренних дел во главе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и начальником УМВД по ХМАО Дамиром Сатретдиновым, по итогу которой будут приняты решения о кадровых изменениях. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Через три недели состоится итоговая коллегия. Отчет будут принимать губернатор ХМАО Наталья Комарова, Начальник УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов, председатель окружной Думы Борис Хохряков. На заседании коллегии будут рассматриваться проблемные вопросы, а также работа руководителей, которые допустили наибольшее количество просчетов в оперативно-служебной деятельности», — сказал источник. И добавил, что руководители, которые несколько лет подряд не справляются с поставленными задачами, скорее всего, будут сняты с должности. Заседание коллегии состоится очно в Ханты-Мансийске. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов подвел итоги работы полиции за 2021 год и выполнил задачу, которую перед ним поставил министр МВД РФ Владимир Колокольцев. Согласно статистике, криминогенная обстановка в Югре самая спокойная из всех регионов УрФО.

В ХМАО в конце января состоится итоговая коллегия органов внутренних дел во главе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и начальником УМВД по ХМАО Дамиром Сатретдиновым, по итогу которой будут приняты решения о кадровых изменениях. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Через три недели состоится итоговая коллегия. Отчет будут принимать губернатор ХМАО Наталья Комарова, Начальник УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов, председатель окружной Думы Борис Хохряков. На заседании коллегии будут рассматриваться проблемные вопросы, а также работа руководителей, которые допустили наибольшее количество просчетов в оперативно-служебной деятельности», — сказал источник. И добавил, что руководители, которые несколько лет подряд не справляются с поставленными задачами, скорее всего, будут сняты с должности. Заседание коллегии состоится очно в Ханты-Мансийске. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов подвел итоги работы полиции за 2021 год и выполнил задачу, которую перед ним поставил министр МВД РФ Владимир Колокольцев. Согласно статистике, криминогенная обстановка в Югре самая спокойная из всех регионов УрФО.