РБК: треть россиян живет на выплаты от государства

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Для 31 миллиона граждан госвыплаты — единственный источник средств к существованию

Около 43 миллионов россиян зависят от государственных выплат. Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат.

«Треть россиян (42,7 млн человек) зависит от выплат от государства», — передает издание со ссылкой на данные ведомства. В материале уточнили, что для 31 миллиона граждан пособия и другие выплаты являются основным источником денежных средств к существованию.

Ранее Росстат сообщил, что 10% самых финансово обеспеченных граждан РФ владеют 30% доходов населения страны. При этом 10% бедного населения владеет только 2% общих доходов, передает MK.RU. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов сказал, что подобная статистика ставит под вопрос эффективность социальной поддержки в России.

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Около 43 миллионов россиян зависят от государственных выплат. Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат. «Треть россиян (42,7 млн человек) зависит от выплат от государства», — передает издание со ссылкой на данные ведомства. В материале уточнили, что для 31 миллиона граждан пособия и другие выплаты являются основным источником денежных средств к существованию. Ранее Росстат сообщил, что 10% самых финансово обеспеченных граждан РФ владеют 30% доходов населения страны. При этом 10% бедного населения владеет только 2% общих доходов, передает MK.RU. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов сказал, что подобная статистика ставит под вопрос эффективность социальной поддержки в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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