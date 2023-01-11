Главным приставом в Пермском крае стал выходец из Чечни

Бывший главный пристав Чечни возглавил УФССП по Пермскому краю

12 января 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Управлением федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю будет руководить Абдул Алаудинов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Экс-глава Управления ФССП по Чеченской республике Абдул Алаудинов возглавил соответствующее управление в Пермском крае в статусе временно исполняющего обязанности. Информация отражена в выписке из единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). «Наименование организации: ГУФССП России по Пермскому краю. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: Алаудинов Абдул Аронович; должность: врио руководителя», — сообщается в документе. В пресс-службе УФССП по Прикамью на звонок корреспондента не ответили. На сайте управления указано, что руководство ведомством осуществляет заместитель главного судебного пристава по региону Аслан Табухов. О том, что Алаудинов может возглавить пермское региональное УФССП, стало известно ранее. URA.RU cообщало, что прежний руководитель УФССП по Пермскому краю Сергей Неведомский перешел на аналогичную должность в Новосибирскую область.

Экс-глава Управления ФССП по Чеченской республике Абдул Алаудинов возглавил соответствующее управление в Пермском крае в статусе временно исполняющего обязанности. Информация отражена в выписке из единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). «Наименование организации: ГУФССП России по Пермскому краю. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: Алаудинов Абдул Аронович; должность: врио руководителя», — сообщается в документе. В пресс-службе УФССП по Прикамью на звонок корреспондента не ответили. На сайте управления указано, что руководство ведомством осуществляет заместитель главного судебного пристава по региону Аслан Табухов. О том, что Алаудинов может возглавить пермское региональное УФССП, стало известно ранее. URA.RU cообщало, что прежний руководитель УФССП по Пермскому краю Сергей Неведомский перешел на аналогичную должность в Новосибирскую область.