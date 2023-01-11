11 января 2023

Главным приставом в Пермском крае стал выходец из Чечни

Бывший главный пристав Чечни возглавил УФССП по Пермскому краю
© Служба новостей «URA.RU»
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ФССП. Пермь, неведомский сергей, фссп по пермскому краю, флаг фссп, логотип фссп
Управлением федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю будет руководить Абдул Алаудинов Фото:

Экс-глава Управления ФССП по Чеченской республике Абдул Алаудинов возглавил соответствующее управление в Пермском крае в статусе временно исполняющего обязанности. Информация отражена в выписке из единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Наименование организации: ГУФССП России по Пермскому краю. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: Алаудинов Абдул Аронович; должность: врио руководителя», — сообщается в документе. В пресс-службе УФССП по Прикамью на звонок корреспондента не ответили. На сайте управления указано, что руководство ведомством осуществляет заместитель главного судебного пристава по региону Аслан Табухов.

О том, что Алаудинов может возглавить пермское региональное УФССП, стало известно ранее. URA.RU cообщало, что прежний руководитель УФССП по Пермскому краю Сергей Неведомский перешел на аналогичную должность в Новосибирскую область.

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Экс-глава Управления ФССП по Чеченской республике Абдул Алаудинов возглавил соответствующее управление в Пермском крае в статусе временно исполняющего обязанности. Информация отражена в выписке из единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). «Наименование организации: ГУФССП России по Пермскому краю. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: Алаудинов Абдул Аронович; должность: врио руководителя», — сообщается в документе. В пресс-службе УФССП по Прикамью на звонок корреспондента не ответили. На сайте управления указано, что руководство ведомством осуществляет заместитель главного судебного пристава по региону Аслан Табухов. О том, что Алаудинов может возглавить пермское региональное УФССП, стало известно ранее. URA.RU cообщало, что прежний руководитель УФССП по Пермскому краю Сергей Неведомский перешел на аналогичную должность в Новосибирскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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