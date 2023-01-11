11 января 2023

Челябинские дорожники переходят на особый режим из-за надвигающейся непогоды

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Снежный буран и непогода. Челябинск, уборка снега, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, мороз
Метели начнут заносить дороги в Челябинской области 12 января Фото:

Сильный ветер, снежные заносы и гололедица осложнят ситуацию на трассах Челябинской области 12 и 13 января. Об этом сообщили URA.RU в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Днем 12 января, ночью и днем 13 января на территории Челябинской области ожидается сильный ветер: 6-11 метров в секунду, порывы 14-19 метров в секунду. На дорогах метели, сильные снежные заносы, гололедица от снежного наката», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что дорожные службы переходят на усиленный режим работы. Водителям рекомендуется учесть надвигающуюся непогоду, принимая решения о поездках.

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Сильный ветер, снежные заносы и гололедица осложнят ситуацию на трассах Челябинской области 12 и 13 января. Об этом сообщили URA.RU в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. «Днем 12 января, ночью и днем 13 января на территории Челябинской области ожидается сильный ветер: 6-11 метров в секунду, порывы 14-19 метров в секунду. На дорогах метели, сильные снежные заносы, гололедица от снежного наката», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что дорожные службы переходят на усиленный режим работы. Водителям рекомендуется учесть надвигающуюся непогоду, принимая решения о поездках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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