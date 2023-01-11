Челябинские дорожники переходят на особый режим из-за надвигающейся непогоды

12 января 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Метели начнут заносить дороги в Челябинской области 12 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сильный ветер, снежные заносы и гололедица осложнят ситуацию на трассах Челябинской области 12 и 13 января. Об этом сообщили URA.RU в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. «Днем 12 января, ночью и днем 13 января на территории Челябинской области ожидается сильный ветер: 6-11 метров в секунду, порывы 14-19 метров в секунду. На дорогах метели, сильные снежные заносы, гололедица от снежного наката», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что дорожные службы переходят на усиленный режим работы. Водителям рекомендуется учесть надвигающуюся непогоду, принимая решения о поездках.

Сильный ветер, снежные заносы и гололедица осложнят ситуацию на трассах Челябинской области 12 и 13 января. Об этом сообщили URA.RU в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. «Днем 12 января, ночью и днем 13 января на территории Челябинской области ожидается сильный ветер: 6-11 метров в секунду, порывы 14-19 метров в секунду. На дорогах метели, сильные снежные заносы, гололедица от снежного наката», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что дорожные службы переходят на усиленный режим работы. Водителям рекомендуется учесть надвигающуюся непогоду, принимая решения о поездках.