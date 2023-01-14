14 января 2023
13 января 2023

В центре Челябинска автомобиль вылетел с моста. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, дпс зима, экипаж гибдд
По предварительным данным, машину закрутило на дороге Фото:

В Челябинске 15 января автомобиль упал с моста на автодороге «Меридиан» возле БД «Спиридонов». Подробности о ДТП сообщили URA.RU в отделе пропаганды городского ГИБДД.

«Мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем „Ниссан“, ехал из Ленинского района в центр Челябинска. Он не справился с управлением и слетел с моста. В результате ДТП водитель не пострадал», — уточнили URA.RU в ГИБДД Челябинска.

В ведомстве добавили, что в результате аварии ограждения моста повреждены не были. Автомобиль получил незначительные повреждения, владелец отказался от оформления ДТП.

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В Челябинске 15 января автомобиль упал с моста на автодороге «Меридиан» возле БД «Спиридонов». Подробности о ДТП сообщили URA.RU в отделе пропаганды городского ГИБДД. «Мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем „Ниссан“, ехал из Ленинского района в центр Челябинска. Он не справился с управлением и слетел с моста. В результате ДТП водитель не пострадал», — уточнили URA.RU в ГИБДД Челябинска. В ведомстве добавили, что в результате аварии ограждения моста повреждены не были. Автомобиль получил незначительные повреждения, владелец отказался от оформления ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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