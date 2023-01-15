Sky News: Минобороны Британии опровергло сообщения о передаче боевых вертолетов на Украину

Информация о том, что Великобритания предоставит вертолеты Apache в Украину не соответствует действительности. Об этом сообщила корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс.
«Информация, что Великобритания направит ударные вертолеты Apache в Украину, неверна», — отметила она в Twitter, ссылаясь на военное ведомство. Она отметила, что более подробная информация о поддержке Украины будет передана позже.
Ранее сообщалось, что Великобритания отправит боевые вертолеты, вместе с танками Challenger 2. Данную информацию передавала газета Daily Mirror, ссылаясь на высокопоставленного источника в обороне. Запад оказывает помощь Украине после начала спецоперации России на территории страны с 24 февраля.
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Информация о том, что Великобритания предоставит вертолеты Apache в Украину не соответствует действительности. Об этом сообщила корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс. «Информация, что Великобритания направит ударные вертолеты Apache в Украину, неверна», — отметила она в Twitter, ссылаясь на военное ведомство. Она отметила, что более подробная информация о поддержке Украины будет передана позже. Ранее сообщалось, что Великобритания отправит боевые вертолеты, вместе с танками Challenger 2. Данную информацию передавала газета Daily Mirror, ссылаясь на высокопоставленного источника в обороне. Запад оказывает помощь Украине после начала спецоперации России на территории страны с 24 февраля.