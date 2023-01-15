Источник предрек новые проблемы статусному пермскому чиновнику

В уголовном деле главы Дзержинского района Перми появится новый эпизод

Контракты с подрядчиком на проведение работ по благоустройству заключались без торгов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В уголовном деле замглавы Дзержинского района Перми Николая Ракинцева может появиться еще один эпизод. Как рассказал URA.RU источник в политэлитах, Контрольно-счетная палата Пермского края провела проверку расходования средств бюджета на благоустройство дворов в рамках нацпроекта. Она показала, что в 2021 году все работы в Дзержинском районе проводила одна компания — ООО «Лесной двор». Исполнение нацпроекта в администрации района курировал Николай Ракинцев.

«КСП передала материалы проверки в правоохранительные органы. Им предстоит выяснить, склоняли ли руководство домов, а именно собственники выбирают подрядчика, к заключению 57 договоров с этой компанией. Все договоры заключались без торгов», — рассказал источник.

Председатель КСП Геннадий Тушнолобов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В едином виртуальном кабинете депутата заксобрания опубликован отчет о проведенной проверке. Аудиторы проверяли контракты, заключенные в 2021 году и в первом полугодии 2022 года. Дзержинский район из всех источников в 2021 году получил на эти цели 58 млн рублей, в 2022 — 79 млн рублей. Это больше, чем остальные района Перми.

«ООО „Лесной двор“ была единственной подрядной организацией на территории Дзержинского района», — говорится в отчете КСП. При этом в Дзержинском районе в 2021 году аудиторы выявили самую низкую стоимость работ в сравнении с другим районами Перми. Это связано с составом работ: дома в Дзержинском районе предъявляли меньше требований.

Николай Ракинцев был отправлен под домашний арест. Он подозревается в превышении должностных полномочий при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Уголовное дело находится в производстве СУ СК РФ по Пермскому краю. URA.RU направило запрос в следственное управление и в мэрию Перми. На момент публикации ответ не был получен. Редакция не располагает телефоном адвоката Николая Ракинцева и готова предоставить возможность для комментария.