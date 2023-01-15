Пермский миллиардер отреагировал на слухи о проектах в ЛНР

Владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин опроверг свою причастность к строительным проектам на территории Луганской народной республики. Такая информация появилась в одном из telegram-каналов Перми. В разговоре с URA.RU Александр Репин назвал это «досужими домыслами».
«Ни о каком строительстве там [в ЛНР] с моим участием речи нет. Пожалуй, пока больше ничего комментировать не буду. Кто распространяет такие слухи, я не знаю», — сообщил корреспонденту агентства Александр Репин.
Ранее в пермском telegram-канале «СНГ» (Слухи нашего городка) появилась информация, что Александр Репин активно работает в ЛНР, планируя применить там свой строительный опыт. URA.RU также рассказывало, что Репин пожертвовал миллионы рублей учрежденному в марте 2022 года фонду «Добровольцы Донбасса». На эти деньги были закуплены и отправлены в зону спецоперации внедорожники.
Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что она направлена на освобождение жителей Донбасса от агрессии киевского режима.
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Владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин опроверг свою причастность к строительным проектам на территории Луганской народной республики. Такая информация появилась в одном из telegram-каналов Перми. В разговоре с URA.RU Александр Репин назвал это «досужими домыслами». «Ни о каком строительстве там [в ЛНР] с моим участием речи нет. Пожалуй, пока больше ничего комментировать не буду. Кто распространяет такие слухи, я не знаю», — сообщил корреспонденту агентства Александр Репин. Ранее в пермском telegram-канале «СНГ» (Слухи нашего городка) появилась информация, что Александр Репин активно работает в ЛНР, планируя применить там свой строительный опыт. URA.RU также рассказывало, что Репин пожертвовал миллионы рублей учрежденному в марте 2022 года фонду «Добровольцы Донбасса». На эти деньги были закуплены и отправлены в зону спецоперации внедорожники. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что она направлена на освобождение жителей Донбасса от агрессии киевского режима.