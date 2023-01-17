Правительство поддержало законопроект о передаче конфискованных вещей в Минобороны

17 января 2023 в 07:15 Размер текста - 17 +

Конфискованные вещи будут направляться на гуманитарную помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Конфискованные в рамках дел об административных правонарушениях вещи (товары легкой промышленности) будут передаваться для гуманитарных и оборонных целей в Минобороны РФ или в МЧС. Такое законопроект поддержало правительство РФ. «Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 4 ст. 32.4 КоАП, предусмотрев, что конфискованные товары легкой промышленности, перечень которых устанавливается правительством, подлежат уничтожению <…>, за исключением случаев, когда <…> в отношении указанных товаров предусмотрена возможность их безвозмездной передачи <…> федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области обороны», — говорится в материалах, передает РБК. Уточняется, что вещи будут использованы для гуманитарных целей. Гуманитарная помощь регулярно направляется в зону СВО. Ранее 130 тонн гуманитарной помощи было направлено на фронт центром «Наследие». В Донбасс было завезены продукты питания, теплые вещи, лекарственные средства и газовые баллоны.

Конфискованные в рамках дел об административных правонарушениях вещи (товары легкой промышленности) будут передаваться для гуманитарных и оборонных целей в Минобороны РФ или в МЧС. Такое законопроект поддержало правительство РФ. «Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 4 ст. 32.4 КоАП, предусмотрев, что конфискованные товары легкой промышленности, перечень которых устанавливается правительством, подлежат уничтожению <…>, за исключением случаев, когда <…> в отношении указанных товаров предусмотрена возможность их безвозмездной передачи <…> федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области обороны», — говорится в материалах, передает РБК. Уточняется, что вещи будут использованы для гуманитарных целей. Гуманитарная помощь регулярно направляется в зону СВО. Ранее 130 тонн гуманитарной помощи было направлено на фронт центром «Наследие». В Донбасс было завезены продукты питания, теплые вещи, лекарственные средства и газовые баллоны.