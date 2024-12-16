Санкции, введенные Европейским Союзом против России, наносят ущерб странам Европы, которые зависимы от поставок нефти из РФ. Введенные ограничения больше похожи на «государственный переворот» против промышленности Европы, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
«Безумие, это словно государственный переворот против нашей собственной промышленности. Это необъяснимо. Мы все равно покупаем российскую [нефть] <...>. Безумная ситуация, и я думаю, что все введенные санкции только усложнили жизнь», — заявил Нимайер в беседе с РИА Новости. Спикер отметил, что сами санкции на Россию не повлияли. Многие европейские компании по-прежнему хотят вернуться на российский рынок даже после того, как РФ наладила собственное производство.
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