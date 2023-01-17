Yahoo News Japan: в Японии сделали неприятное для Запада открытие о России

18 января 2023 в 04:21 Размер текста - 17 +

Японский журналист назвал менталитет россиян одним из факторов победы над санкциями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская экономика смогла выстоять под натиском западных санкций, при этом менталитет граждан страны стал одной из основных причин устойчивости государства. Об этом рассказал японский журналист Ватару Накамура. «Россия оказалась единственной страной, прогноз экономического роста которой пересмотрели в сторону повышения, хотя он и оставался отрицательным. Важным здесь является менталитет россиян. Во время опросов люди, особенно те, кто старше 40, говорили о том, что после распада СССР нынешние потрясения — „ничто“», — рассказал Накамура в статье, опубликованной на портале Yahoo News Japan . Также отечественную экономику, по словам журналиста, поддерживает продолжающееся сотрудничество с Китаем и Индией. С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. В связи с этим многие западные страны ввели санкции против России и ее граждан. Недавно глава Еврокомиссии (ЕК) объявила о подготовке десятого пакета антироссийских санкций. В нем ЕК постарается представить положения, которые устранят различные лазейки, позволявшие прежде обходить ограничения. США, тем временем, решили ослабить ряд санкций, связанных с сельхозпродукцией РФ.

Российская экономика смогла выстоять под натиском западных санкций, при этом менталитет граждан страны стал одной из основных причин устойчивости государства. Об этом рассказал японский журналист Ватару Накамура. «Россия оказалась единственной страной, прогноз экономического роста которой пересмотрели в сторону повышения, хотя он и оставался отрицательным. Важным здесь является менталитет россиян. Во время опросов люди, особенно те, кто старше 40, говорили о том, что после распада СССР нынешние потрясения — „ничто“», — рассказал Накамура в статье, опубликованной на портале Yahoo News Japan. Также отечественную экономику, по словам журналиста, поддерживает продолжающееся сотрудничество с Китаем и Индией. С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. В связи с этим многие западные страны ввели санкции против России и ее граждан. Недавно глава Еврокомиссии (ЕК) объявила о подготовке десятого пакета антироссийских санкций. В нем ЕК постарается представить положения, которые устранят различные лазейки, позволявшие прежде обходить ограничения. США, тем временем, решили ослабить ряд санкций, связанных с сельхозпродукцией РФ.