В США ослабили санкции против РФ

Изменения санкций затронут сельскохозяйственную отрасль
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
США решили отменить антироссийские санкции против сельхозпродукции. Об этом сообщили в Минфине США.
«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдает Генеральную лицензию 6 °C для России «Операции, связанные с сельскохозяйственными товарами, лекарствами, медицинскими изделиями, запасными частями и компонентами или обновлениями программного обеспечения в связи с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19)», —
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