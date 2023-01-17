В США ослабили санкции против РФ

Минфин США сообщил об отмене санкций против сельхозпродукции РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сев ячменя ООО Бородулинское . Свердловская область , сельское хозяйство свердловской области, сеялка, трактор беларус, агро, сельское хозяйство, трактор в поле, сев, сев ячменя
Изменения санкций затронут сельскохозяйственную отрасль Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США решили отменить антироссийские санкции против сельхозпродукции. Об этом сообщили в Минфине США.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдает Генеральную лицензию 6 °C для России «Операции, связанные с сельскохозяйственными товарами, лекарствами, медицинскими изделиями, запасными частями и компонентами или обновлениями программного обеспечения в связи с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19)», — заявили в Минфине. Этот документ заменит лицензию, выпущенную в июле.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

США решили отменить антироссийские санкции против сельхозпродукции. Об этом сообщили в Минфине США. «Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдает Генеральную лицензию 6 °C для России «Операции, связанные с сельскохозяйственными товарами, лекарствами, медицинскими изделиями, запасными частями и компонентами или обновлениями программного обеспечения в связи с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19)», — заявили в Минфине. Этот документ заменит лицензию, выпущенную в июле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...