Урсула фон дер Ляйен: ЕС подготовил десятый пакет санкций против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги и портфели. Москва , россия, флаг, флаг россии, флаг евросоюз, флаг евросаюза, евросаюз
Санкции будут направлены на запрет обхода уже введенных ограничений Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила информацию о том, что готовится десятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает американский канал CNN.

«Десятый раунд [санкций] будет в основном сосредоточен на том, чтобы закрыть эти лазейки, покончить с этими обходами и иметь огромные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза», — цитирует фон дер Ляйен телеканал CNN. Она также призвала увеличить военную поддержку Украины.

Какие санкции Запад ввел против России с начала спецоперации

Страны Запада, в том числе члены ЕС, ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Евросоюз ввел уже девять пакетов санкций. Фон дер Ляйен сказала, что из-за очередных ограничений в России начнется рецессия, которая продлится десятилетия. В ответ на готовящиеся санкции МИД РФ анонсировал запрет на въезд в Россию жителям Евросоюза с антироссийской позицией.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила информацию о том, что готовится десятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает американский канал CNN. «Десятый раунд [санкций] будет в основном сосредоточен на том, чтобы закрыть эти лазейки, покончить с этими обходами и иметь огромные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза», — цитирует фон дер Ляйен телеканал CNN. Она также призвала увеличить военную поддержку Украины. Страны Запада, в том числе члены ЕС, ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Евросоюз ввел уже девять пакетов санкций. Фон дер Ляйен сказала, что из-за очередных ограничений в России начнется рецессия, которая продлится десятилетия. В ответ на готовящиеся санкции МИД РФ анонсировал запрет на въезд в Россию жителям Евросоюза с антироссийской позицией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...