Урсула фон дер Ляйен: ЕС подготовил десятый пакет санкций против РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила информацию о том, что готовится десятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает американский канал CNN.
«Десятый раунд [санкций] будет в основном сосредоточен на том, чтобы закрыть эти лазейки, покончить с этими обходами и иметь огромные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза», — цитирует фон дер Ляйен телеканал CNN. Она также призвала увеличить военную поддержку Украины.
Страны Запада, в том числе члены ЕС, ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Евросоюз ввел уже девять пакетов санкций. Фон дер Ляйен сказала, что из-за очередных ограничений в России начнется рецессия, которая продлится десятилетия. В ответ на готовящиеся санкции МИД РФ анонсировал запрет на въезд в Россию жителям Евросоюза с антироссийской позицией.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила информацию о том, что готовится десятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает американский канал CNN. «Десятый раунд [санкций] будет в основном сосредоточен на том, чтобы закрыть эти лазейки, покончить с этими обходами и иметь огромные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза», — цитирует фон дер Ляйен телеканал CNN. Она также призвала увеличить военную поддержку Украины. Страны Запада, в том числе члены ЕС, ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Евросоюз ввел уже девять пакетов санкций. Фон дер Ляйен сказала, что из-за очередных ограничений в России начнется рецессия, которая продлится десятилетия. В ответ на готовящиеся санкции МИД РФ анонсировал запрет на въезд в Россию жителям Евросоюза с антироссийской позицией.